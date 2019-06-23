استقر النادي الأهلي على اختيار مدينة إليكانتي والتي تقع في جنوب شرق إسبانيا لإقامة معسكر فريق الكرة من أجل الإعداد للموسم الجديد.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في النادي الأهلي لـ FilGoal.com: "استقرينا على مدينة إليكانتي لمعسكر الإعداد للموسم الجديد".

وأضاف توفيق "إليكانتي مدينة هادئة وسنقوم فيها بمنتجع رياضي متكامل شاكل الخدمات ويشمل ملعب للمباريات وأخر للتدريبات".

وتابع توفيق "سنكون في مكان مميز وراقي وهو نفس المكان الذي عسكر فيه منتخب السنغال لبطولة الأمم الإفريقية".

وأتم توفيق تصريحاته "يجتمع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع مارتين لاسارتي المدير الفني لتحديد موعد السفر ومدة المعسكر وعدد المباريات الودية".

ويستعد الأهلي لاستئناف مبارياته بالدوري المصري عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا المقامة في مصر.

ويتبقى للأهلي مباراتي المقاولون العرب والزمالك ويحتاج الفريق الأحمر لـ 4 نقاط للفوز بلقب الدوري.

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