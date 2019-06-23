خاص الأهلي لـ في الجول: معسكر الفريق في إليكانتي بمقر تجهيز السنغال لأمم إفريقيا

الأحد، 23 يونيو 2019 - 19:44

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي

استقر النادي الأهلي على اختيار مدينة إليكانتي والتي تقع في جنوب شرق إسبانيا لإقامة معسكر فريق الكرة من أجل الإعداد للموسم الجديد.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في النادي الأهلي لـ FilGoal.com: "استقرينا على مدينة إليكانتي لمعسكر الإعداد للموسم الجديد".

وأضاف توفيق "إليكانتي مدينة هادئة وسنقوم فيها بمنتجع رياضي متكامل شاكل الخدمات ويشمل ملعب للمباريات وأخر للتدريبات".

أخبار متعلقة

لاسارتي يحدد برنامج تدريبات الأهلي.. وموقف الخماسي المصاب مران الأهلي - مؤمن زكريا يغادر التدريبات بسبب آلام بسيطة في الركبة نادر شوقي يعلن: الأهلي بدأ التفاوض مع هدرسفيلد لضم رمضان صبحي.. ولكن أكرم توفيق: مستعد للعودة للأهلي بشرط.. ولن ألعب للزمالك

وتابع توفيق "سنكون في مكان مميز وراقي وهو نفس المكان الذي عسكر فيه منتخب السنغال لبطولة الأمم الإفريقية".

وأتم توفيق تصريحاته "يجتمع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع مارتين لاسارتي المدير الفني لتحديد موعد السفر ومدة المعسكر وعدد المباريات الودية".

ويستعد الأهلي لاستئناف مبارياته بالدوري المصري عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا المقامة في مصر.

ويتبقى للأهلي مباراتي المقاولون العرب والزمالك ويحتاج الفريق الأحمر لـ 4 نقاط للفوز بلقب الدوري.

طالع أيضا:

محمود علاء.. روح لا تعرف اليأس أو الخوف

منتخب مصر يعلق على أزمة لاعبي المنتخب

فيديو في الجول - الجزائر.. فلتعرف إفريقيا "شكون احنا"

إيتو ينصح صلاح

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا

الأهلي مارتين لاسارتي أمير توفيق

نرشح لكم

أخر الأخبار

بونجاح: نتيجة الجزائر وكينيا لا تعبّر عن سير المباراة 4 ساعة | مصر 2019
اليوم الإفريقي - اكتمال الظهور العربي في كأس الأمم.. والجماهير تنتظر ساسي في السويس 4 ساعة | مصر 2019
بلماضي: الفوز الافتتاحي مهم في بطولة إفريقيا.. وأرفض المقارنة بين محرز وصلاح 4 ساعة | مصر 2019
من القاع إلى السماء.. ريمونتادا مجنونة لـ مايوركا تعيده إلى الدوري الإسباني 4 ساعة | أوروبا
تعرف على مواعيد مباريات اليوم الاثنين 24-6-2019 والقنوات الناقة.. ظهور منتظر 4 ساعة | مصر 2019
البلايلي: عملنا على تجنب مفاجأة كينيا.. الجزائر تريد اللقب 4 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي 2 منتخب مصر: ما حدث من بعض اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي ليس شائعات 3 اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا تعتذر للمغرب 4 بالفيديو - أبو تريكة يعلق على هتافات الجمهور "أعشق مصر.. أعطيها قلبي إن احتاجته"

قد ينال إعجابك