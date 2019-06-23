جيرالدو: تنظيم أمم إفريقيا رائع.. ونسعى للذهاب بعيدا في البطولة

الأحد، 23 يونيو 2019 - 20:04

كتب : عاطف شادي

الأهلي - بيراميدز

أثنى جيرالدو دا كوستا لاعب منتخب أنجولا والأهلي على تنظيم مصر لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

وتستضيف مصر النسخة الـ32 من بطولة أمم إفريقيا بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة والتي تقام أيضا في فصل الصيف بدلا من الشتاء.

وأشاد جيرالدو بملاعب البطولة خاصة في مدينة السويس التي تستضيف مباريات المجموعة الخامسة التي تضم بجانب أنجولا الثنائي العربي تونس وموريتانيا ومالي.

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وتحدث نجم القلعة الحمراء عن فرص الغزلان البطولة قائلا: "هدفنا هو بلوغ الأدوار النهائية ومن ثم المنافسة على منصات التتويج".

وأضاف في تصريحات للإعلاميين "مباراة تونس غدا ستكون قوية نظرا لما يمتلكه كلا الفريقين من عناصر مميزة ولاعبين في يلعبون دوريات قوية".

وشدد "الفوز في لقاء الغد سيكون بمثابة إنطلاقة أنجولا نحو الدور الثاني من البطولة".

وأختتم جيرالدو حديثه بتوجيه الشكر للجماهير المصرية التي قابلها منذ وصوله مع بعثة منتخب بلاده للمشاركة في الكان وتوقع أن يكون منتخب مصر طرفا في المباراة النهائية.

ويفتتح منتخب أنجولا مبارياته في أمم إفريقيا مصر 2019 ضد تونس في تمام السابعة مساء بملعب السويس.

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