تتويجات بألقاب، وانتصارات تاريخية. منتخب مصر طالما أسعد جماهيره الوفية حينما يتعلق الأمر بأمم إفريقيا.

في الحلقة الثالثة من لحظات في إفريقيا. يتحدث كُتاب في الجول عن أسعد لحظاتهم مع منتخب مصر في أمم إفريقيا.

البعض تحدث عن التتويج بألقاب بطولات 2006 و2008 و2010، والبعض ذهب إلى الانتصار التاريخي على الجزائر في 2010.

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وقل لنا أنت أيضا عن أسعد لحظاتك مع أمم إفريقيا.

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