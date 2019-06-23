خاص فيديو في الجول – بين تتويجات وانتصارت تاريخية.. أسعد لحظات المنتخب في أمم إفريقيا

الأحد، 23 يونيو 2019 - 21:14

كتب : Filgoal Team

لحظات المنتخب السعيدة

تتويجات بألقاب، وانتصارات تاريخية. منتخب مصر طالما أسعد جماهيره الوفية حينما يتعلق الأمر بأمم إفريقيا.

في الحلقة الثالثة من لحظات في إفريقيا. يتحدث كُتاب في الجول عن أسعد لحظاتهم مع منتخب مصر في أمم إفريقيا.

البعض تحدث عن التتويج بألقاب بطولات 2006 و2008 و2010، والبعض ذهب إلى الانتصار التاريخي على الجزائر في 2010.

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شاهد الفيديو من هنا

وقل لنا أنت أيضا عن أسعد لحظاتك مع أمم إفريقيا.

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