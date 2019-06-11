موريتانيا.. كابتن بسام "الشنقيط" يحمل آمال المرابطين

-وعندما سمع الصفارة، نط وفط وقفز، وحدثت الفاجعة التي لطخت وجهكم الكريم.

-يا جدع أنا مابفهمش كلامك، اسكت أنت!

يا لك من شنقيط!

إن كنت من جمهوره أو لا تحب إسماعيل ياسين. إذا شاهدت الفيلم أو فقط سمعت عنه، فعلى الأغلب أنك قابلت هذا المشهد لعبد المنعم إبراهيم مع الشاويش عطية وأحمد رمزي في "إسماعيل ياسين في الأسطول".

عبد المنعم إبراهيم كان يعاني مشكلة بأنه لا يتحدث إلا بالفصحى في الفيلم، واستخدم لفظ "شنقيط" في حديثه مع الشاويش عطية إشارة لأنه لا يفهم كلامه الفصيح، ومع الوقت أصبح اللفظ دارجا في اللهجة المصرية.

رجل يتحدث باللغة العربية الفصحى كثيرا، فيرد عليه صديقه متهكما "يا لك من شنقيط" وكأن المعنى الجديد للفظ هو "الرجل الذي يتحدث الفصحى".

حقيقة الأمر أن لكلمة "شنقيط" معناها، ولم تكن من خيال المؤلف، لكن شنقيط هي الاسم القديم لـ موريتانيا.

شنقيط هي كلمة بربرية الأصل، وتعني "عيون الخيل". وقد كانت موريتانيا من قبل معروفة عند الرحالة العرب باسم "بلاد شنقيط"، وإلى الآن مدينة شنقيط هي أحد أهم مدن موريتانيا.

ربما يكون أصل التسمية هو طبيعة أهل البربر أصحاب العيون الواسعة، ومن هنا جاءت تسمية تلك المنطقة ببلاد شنقيط.

وإن كان اللفظ قد زار مصر في الخمسينيات من القرن الماضي على لسان عبد المنعم إبراهيم، فإن الشناقطة أنفسهم يزورون مصر في 2019، وفي ظهورهم الأول قاريا على صعيد كرة القدم.

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دولة عربية.. إفريقية

بالتأكيد موريتانيا دولة عربية، ومن المؤكد أيضا أنها تشارك في كأس الأمم الإفريقية لأنها أحد دول القارة، لكن هذا ليس المغزى من العنوان الجانبي السابق.

موريتانيا تقع في شمال غرب إفريقيا على شاطئ المحيط الأطلسي، يحدها من الشمال المغرب والجزائر، ومن الجنوب السنغال، ومن الشرق والجنوب مالي. هي النقطة الحدودية الأخيرة لشمال إفريقيا، ونقطة البداية لغربها. وهي الرابط بين عرب إفريقيا وباقي القارة.

واستفادة من الجانب الجغرافي، فربما تجد في اللاعب الموريتاني ما لن تراه في باقي منتخبات القارة.

هناك ستجد اللاعب سريع قوي بدنيا بحكم انتماءه إلى غرب إفريقيا كما حال السنغال ومالي، وستجد لديه من الذكاء والانضباط الخططي بحكم انتماءه لشمال إفريقيا، كما هو حال مصر والجزائر وتونس والمغرب وليبيا.

استفاقة بعد سبات العميق

"إن الخمول الذي تعاني منه كرة القدم الموريتانية ليس قدرا محتوما حتى نستسلم له، ولكنه مرض يحتاج إلى علاج". أحمد ولد يحيى في 29 يوليو 2011 عند فوزه برئاسة الاتحاد الموريتاني.

من تصريحات أحمد ولد يحيى ستفهم ماضي الكرة الموريتانية، ومنه ستفسر ما آلت إليه الآن من تطور هائل.

رغم تأسيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم عام 1961، لكن الانتصار احتاج الانتظار 19 عاما ليتحقق 1980، ومنذ ذلك الحين وحتى وصول ولد يحيى، لم يكن لموريتانيا ما قد يذكره تاريخ كرة القدم.

ثم جاء أحمد ولد يحيى..

تفوق المنتخب الموريتاني على ليبيريا والسنغال، ليتأهل إلى كأس أمم إفريقيا للمحليين في 2014. مشاركة هي الأولى قاريا للمرابطين في تاريخهم الكروي. ورغم الخروج المبكر من الدور الأول، لكنها أكسبتهم الثقة والأمل في تحقيق المزيد مستقبلا.

مدرب مغمور بخطة واضحة

وكانت الخطوة الثانية هي المدرب. أحمد ولد يحيى قرر استقدام كورنتينز مارتينز، مدرب فرنسي مغمور بطموحات كبيرة وخطة واضحة المعالم، فتم التعاقد معه في عام 2014.

ومع مارتينز تعاقد ولد يحيى مع الإسباني باكو فورتيس في منصب المدير الفني للاتحاد الموريتاني، وكان دوره هو وضع خطة بعيدة المدى لاكتشاف المواهب الكروية داخل وخارج موريتانيا.

كورنتينز مارتينز لم يكن لاعبا مشهورا، لكنه شارك مع المنتخب الفرنسي في يورو 1996 ضمن 17 مباراة دولية مع الديوك، لكنه كمدرب لم يتول تدريب فرقا كبيرة، فكانت محطاته السابقة مع كويمبر فريق الهواة الفرنسي، ثم مع فريق بريست كمدرب مؤقت لأكثر من مرة.

حقيقة الأمر كان مستحيلا على موريتانيا وقتها أن تقنع اسما كبيرا بتدريبها. منتخب صغير يحتل المركز الأخير في تصنيف الفيفا (203) ولم يسبق له تحقيق أي نجاح، وهنا يكون الحل الأمثل هو استقدام مدرب شاب، لكن بطموح كبير وإمكانيات مبشرة للنجاح.

المحاولة الأولى.. تصفيات أمم إفريقيا 2015

لأول مرة تجاوز المنتخب الموريتاني المرحلة الأولى في التصفيات، لكنهم ودعوا الحلم في المرحلة الثانية على يد أوغندا.

المحاولة الثانية.. تصفيات أمم إفريقيا 2017

لم تتوقف طموحات مارتينز عند عبور المرحلة الأولى في التصفيات بالمحاولة الأولى، فقرر المحاولة مرة أخرى في النسخة التالية، وبالفعل حدث التحسن.

تجاوزت موريتانيا المرحلة الأولى، واستمر القتال محققين انتصارا تاريخيا على جنوب إفريقيا في المرحلة الثانية، لكن الفوز لم يكن كافيا بعد فوز بالغ الصعوبة لأسود الكاميرون عليهم، لتحتل موريتانيا المركز الثاني في المجموعة وتودع التصفيات.

المحاولة الثالثة.. أمم إفريقيا للمحليين وكأس العالم

استمر التطور. موريتانيا كررت التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية للمحليين، وعلى الجانب الآخر وصلت إلى المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم. لكن الأمر لم يحن بعد للتقدم أكثر من ذلك، فخسروا بصعوبة من تونس بأربعة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين وودعوا تصفيات المونديال.

منتخب موريتانيا وبتطوره حصل على جائزة أفضل منتخب إفريقي لعام 2018 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فيما أصبح أحمد ولد يحيى هو أفضل رئيس اتحاد محلي في إفريقيا لنفس العام.

المحاولة الرابعة.. أخيرا تحقق المجد

ربما تظن أن لولا زيادة عدد منتخبات أمم إفريقيا إلى 24 منتخبا لما تأهلت موريتانيا إلى العرس الإفريقي، لكن حقيقة الأمر أن موريتانيا كانت أول المتأهلين للبطولة عن مجموعتها، قبل أن تخسر لقاء الجولة الأخيرة لتحتل في النهاية المركز الثاني خلف أنجولا.

المرابطون تفوقوا على بوتسوانا خارج الأرض، ثم على بوركينا فاسو في نواكشوط.

وفي الجولة الثالثة كانت الخسارة أمام أنجولا بأربعة أهداف مقابل هدف، لكنهم عوضوا الخسارة بانتصار في موريتانيا بهدف.

وكان الفوز في الجولة قبل الأخيرة على بوتسوانا كفيلا بضمان التأهل إلى البطولة لأول مرة في تاريخهم، قبل أن يخسروا أمام بوركينا فاسو في لقاء تحصيل حاصل بهدف. وهكذا تأهلت موريتانيا وخرجت بوركينا فاسو ثالث النسخة الماضية من البطولة.

على قلب رجل واحد

لقب منتخب موريتانيا هو "المرابطون" والمرابطين هو اسم دولة موريتانيا قديما، حينما وصل حكمهم إلى بلاد الأندلس على يد حاكمهم الأبرز يوسف بن تاشفين.

اليوم تتوحد موريتانيا مرة أخرى خلف منتخبها. الرئيس محمد ولد عبد العزيز أقام حفلا كبيرا شهر مارس الماضي، وجمع فيه التبرعات من كبار رجال الأعمال والوزراء لصالح المنتخب الموريتاني.

في عام 2015 كان الرئيس حاضرا في مباراة كأس السوبر الموريتاني، وتزامن اللقاء مع عيد الاستقلال الموريتاني، ليقرر الرئيس إنهاء اللقاء في الدقيقة الـ65 والاحتكام لركلات الترجيح. لكن الآن أصبح محمد ولد عبد العزيز يعرف قيمة كرة القدم جيدا بكل تأكيد.

الاستعانة بالمهاجرين

إن كانت مهمة كورنتينز مارتينز قد تمت على أكمل وجه من الشق الفني في تطوير المنتخب الموريتاني، فمهمة باكو فورتيس لم تكن أقل أهمية أبدا. فورتيس هو الرجل الإسباني الذي وصل مع كورنتينز مارتينز ليكون مديرا فنيا للاتحاد الموريتاني كما ذكرنا سابقا.

مهمة فورتيس كانت هي محاولة استغلال مواهب الكرة الموريتانية, سواء الداخلية أو الخارجية، وهذا ما تحقق بالفعل.

أداما با، وعبدول با، وسالي سار، وهارونا أبو ديمبا، وديادي ديارا، وخاسا كامارا، وإبراهيما كوليبالي، وسليماني أني. كلها أسماء للاعبين موريتانيين ولدوا أو هاجروا صغارا ونشأوا في الخارج، وبسبب فورتيس مستغلا تطور نتائج الفريق، أقنعهم باللعب لموريتانيا، فتجد أن مبارياتهم الدولية الأولى كلهم خلال السنوات القليلة الماضية في ولاية كورنتينز مارتنز وفورتيس.

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-آداما با هاجر من موريتانيا وهو في سن الخامسة عشر إلى فرنسا، وبدأ اللعب مع ناد مغمور يسمى "ميطالسبور" واختار بعد ذلك وجهة بريست قبل أن ينتقل بعدها إلى ناد باستيا, ليصبح أول موريتاني يسجل في الدوري الفرنسي، والآن يلعب لفريق جريسينسبور التركي.

-عبدول با ولد في داكار عاصمة السنغال، ويملك الجنسية الفرنسية, لكنه الآن يلعب لمنتخب موريتانيا، بجانب تألقه رفقة أوزير الفرنسي.

-سالي سار مدافع سيرفيت الفرنسي، ومواليد باريس. يبلغ من العمر 33 عاما، ورغم ذلك فلم يلعب لمنتخب موريتانيا سوى في 2016 وهو بعمر الـ29 عاما.

-هارونا أبو ديمبا كذلك. مدافع من مواليد فرنسا ويلعب لفريق جرونوبل الفرنسي، لكنه انضم لمنتخب موريتانيا في 2016.

-ونفس الأمر بالنسبة لديادي ديارا. ولد في باريس ونشأ هناك، ويلعب حاليا لفريق جانجان، لكنه ارتدى قميص موريتانيا في 2017.

-وديالو جويديلي لم ولد في فرنسا فقط، بل مثل منتخبها للشباب أيضا، لكنه فضل تمثيل بلده الأم في 2013 ولعب لمنتخب موريتانيا، بجانب أنه أحد لاعبي إيلازيجيسبور التركي حاليا.

-سليماني أني مواليد فرنسا ويلعب لفريق أرباجون كانتال الفرنسي المغمور، لكنه يلعب لمنتخب موريتانيا منذ عام 2018.

-وأحدث المنضمين لمنتخب موريتانيا هو إبراهيما كوليبالي. صاحب الـ29 عاما يلعب لفريق جرونوبل الفرنسي، لكنه بدأ تمثيل منتخب موريتانيا هذا العام في ودية أمام غانا خلال شهر مارس الماضي.

تعرف على قائمة موريتانيا كاملة من هنا

كابتن ماجد

الأسماء الماضية كلها أعضاء أساسية في قائمة منتخب موريتانيا، لكن النجم الأهم والأبرز ومعشوق الجماهير هو "كابتن بسام".

أحمد خليل، أو "بسام"، كما أطلقت عليه الجماهير تيمنا بشخصية كارتون "كابتن ماجد" الشهيرة.

يقول خليل "كنت أتابع هذه الرسوم المتحركة عندما كنت صغيرا وعندما كنت ألعب مع الأصدقاء كانوا يلقبوني (بسام) لأنني كنت أحب هذه الشخصية الكارتونية وكنت أقلده في كل شيء بما في ذلك طريقة لفّه لأكمام القميص الخاص به. لم أكن أعتقد يوما بأنني سأصبح لاعبا محترفا لأنني كنت أتخذ كرة القدم كهواية ولم أطمح يوما ما إلى أن أصل إلى هذا المستوى أبدا."

صاحب الـ30 عاما بدأ مشواره في نادي جمعية الكصر، قبل أن ينتقل لشبيبة القبائل وشباب قسطنطينة الجزائريين، ثم لعب للأنصار اللبناني وأهلي طرابلس الليبي، ويلعب حاليا مع مستقبل قابس التونسي. ويعتبر "بسام" هو الهداف التاريخي لمنتخب موريتانيا برصيد 12 هدفا.

ويقول ابن مدينة الزويرات الموريتانية في حوار سابق لموقع الفيفا "حقق كل من كابتن ماجد وبسام الحلم في اللعب بكأس العالم.. أتمنى أن أستطيع أن أحقق هذا الحلم باللعب يوما ما في المونديال أيضا."

بسام موريتاني المولد والتنشأة. يملك العيون الواسعة وينطبق عليه لفظ "شنقيط"، ومن يدري، فبعد كأس الأمم الإفريقية، ربما يحقق حلمه ويتأهل لكأس العالم..

أنجولا مجددا

سيكون المنتخب الموريتاني ضيفا على مدينة السويس الباسلة. إذ وقع المرابطون رفقة منتخبات مالي، وأنجولا وتونس في المجموعة الخامسة.

نظريا تبدو الأمور أقرب لمنتخبي تونس ومالي ليتصدار المجموعة ويتأهلا كأول وثاني، لكن المنافسة ستكون مرة أخرى بين أنجولا وموريتانيا لحجز المركز الثالث أملا في التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.

موريتانيا وأنجولا كانا في نفس المجموعة خلال التصفيات المؤهلة للبطولة. فازت أنجولا في لواندا برباعية، ورد الموريتانيون بهدف في نواكشوط. لكن لمن ستكون الغلبة هذه المرة على أرض مصر؟

الآن على لاعبي موريتانيا بذل الجهد من أجل كتابة فصل جديد في قصتهم. كل لمسة جميلة، كل هجمة رائعة تسرق الآهات. كل هدف أو انتصار، هو تاريخ جديد يكتبه المرابطون من أجل فخر أكبر للأجيال المقبلة.

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**المصادر:

سر كلمة "يالك من شنقيط"

شنقيط.. ويكيبيديا

معني كلمة شنقيط؟

رئيس موريتانيا يترأس حفلا لجمع التبرعات للمنتخب الوطني

إنجازات المرابطون تتواصل.. موريتانيا أفضل منتخب في إفريقيا 2018

من هو مؤسس دولة المرابطين في المغرب والأندلس

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