بالفيديو - ساسي: أمم إفريقيا مقامة في بلادي.. وتسعدني أوصاف المصريين

شكر فرجاني ساسي نجم منتخب تونس، الجماهير المصرية على مساندتها المرتقبة لبلاده في كأس الأمم الإفريقية 2019.

ساسي يتواجد في قائمة نسور قرطاج بكأس الأمم الإفريقية المقامة على أرض مصر، بعد موسم رائع رفقة الزمالك.

وقال ساسي عن مشاركة تونس في البطولة: "جميع المباريات لها أهميتها، نشاهد المباريات السابقة للمنافسين حتى نستخرج نقاط القوة والضعف".

وأضاف في حديثه للاتحاد التونسي لكرة القدم: "مدربنا مهتم بحالتنا وأن نكون في مستوانا وأن ندخل المباريات بتركيز".

وتحوّل ساسي للحديث عن إقامة البطولة في مصر: "أعتبر أن كأس الأمم الإفريقية مقامة في داري وبلادي. حضر الكثير من التونسيين إلى مصر ويوجد منهم المقيم هنا، بالإضافة إلى الجمهور المصري وخصوصا جمهور الزمالك الذي سيأتي لدعم تونس، هذا أمر رائع، سنشعر أننا في تونس".

وأكمل: "أشكر الجمهور المصري، وخصوصا جمهور الزمالك الذي سيشجع تونس".

واعترف: "لم أتخيل أن يتابع الجمهور المصري منتخب لمساندة لاعب بعينه، عامل الجمهور سيساعدنا في الملعب".

وأبدى امتنانه: "أخبروني بكثير من الكلام الجميل في مصر، سواء معلقين أو جمهور، هذا شيء أعتز وأفتخر به، وصفوني بالرسام والمايسترو والفنان".

واختتم: "المعلقون المصريون يعطونك حقك عندما تمتعهم ويقومون بإمتاعك بدورهم، سمعت تعليقات جميلة مثل فرجاني جرح إحساسي وعمل وجع في راسي".

تونس تتواجد في المجموعة الخامسة رفقة: مالي، موريتانيا، أنجولا.

ساسي سابق الزمن للشفاء من إصابته بكسر في الشظية خلال مباراة الزمالك وحسنية أغادير في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، ليلحق بأمم إفريقيا 2019.

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