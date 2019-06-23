اليوم الإفريقي – ظهور عملاقين عربيين ومرشح ومعشوق الجماهير المصرية

تتواصل الصدامات بين منتخبات القارة السمراء، في اليوم الثالث لكأس الأمم الإفريقية.

ظهور بارز منتظَر لمنتخبين عربيين، وموعد مُرتقَب لأحد المنتخبات المرشحة بقوة لحصد اللقب.

FilGoal.com يقدّم مباريات اليوم الثالث لكأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر.

المغرب – ناميبيا

أولى مباريات المجموعة الرابعة تُلعَب بين المغرب وناميبيا في استاد السلام بالعاصمة القاهرة، في الرابعة والنصف عصرا.

المغرب الذي شهد معسكره الإعدادي الكثير من التوتر بهزيميتين وديتين وانسحاب مريب للمهاجم عبد الرزاق حمد الله، سيعمل على فك عقدة المباريات الافتتاحية.

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أسود الأطلس لم يخرجوا فائزين في أولى مباريات أمم إفريقيا، منذ الانتصار عام 2008، وللصدفة فإنه تحقق على نفس منافس 2019: ناميبيا، ووقتها بنتيجة عريضة بلغت 5-1.

أما ناميبيا، فلم تحقق أي فوز تاريخيا بمنافسات أمم إفريقيا خلال 6 مباريات خاضتها، ومهمتها صعبة أمام أحد المنتخبات المرشحة.

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ناميبيا تملك رقما سلبيا آخر، وهو عدم تحقيق أي فوز على المغرب مطلقا في 5 مواجهات سابقة تلقوا خلالها 4 هزائم واكتفوا بتعادل واحد.

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طالع المؤتمر الصحفي لـ هيرفي رينار مدرب المغرب

السنغال – تنزانيا

تعود تنزانيا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخها، بعد ظهورها في نسخة 1980.

تنزانيا تحت قيادة المدرب النيجيري إيمانويل أمونيكي صاحب الشعبية الكبيرة بين الجماهير المصرية، تواجه السنغال ضمن منافسات المجموعة الثالثة على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، بالسابعة مساءً.

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المنتخب غير المرشح لم يحقق سابقا أي فوز في كأس الأمم الإفريقية، وسيبحث عن كتابة تاريخ إعجازي أمام السنغال.

من جانبها، تدخل السنغال المباراة بطموحات عالية بغية افتتاح الطريق نحو اللقب القاري الأول.

أسود التيرانجا سيُجرَدون من نجمهم ساديو ماني بطل أوروبا رفقة ليفربول، والذي يغيب عن المباراة الأولى للإيقاف.

طالع المؤتمر الصحفي لـ أليو سيسيه مدرب السنغال

طالع المؤتمر الصحفي لـ إيمانويل أمونيكي مدرب تنزانيا

طالع المؤتمر الصحفي لـ كاليدو كوليبالي لاعب السنغال

الجزائر - كينيا

منتخب عربي آخر يطل علينا في اليوم الثالث، هو الجزائر الذي يواجه نظيره الكيني في استاد الدفاع الجوي بالعاشرة مساءً ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

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المواجهة هي الأولى بين الطرفين منذ 22 عاما، وقتها انتصرت كينيا بهدف دون رد.

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كينيا أحد العائدين لمنافسات أمم إفريقيا بعد غياب، إذ يرجع ظهورها الأخير إلى نسخة 2004.

أما الجزائر فلم يخل معسكرها من التوتر والإبعادات التأديبية بدوره، ويطمح رجال جمال بلماضي لتحويل أنظار جماهيرهم إلى أرض الملعب عبر فوز افتتاحي معنوي.

طالع المؤتمر الصحفي لـ سيباستيان مينييه مدرب كينيا

طالع المؤتمر الصحفي لـ رياض محرز نجم الجزائر

طالع المؤتمر الصحفي لـ جمال بلماضي مدرب الجزائر

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