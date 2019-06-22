مؤتمر بلماضي: جئنا لنفوز باللقب.. وتوقعت تعادل مصر لتقارب الأداء

قال جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري إنه على الرغم من كون منتخب بلاده غير مرشح للقب، إلا أنه سيلعب بكل تركيز وجاء للفوز بها، كما أشار إلى أنه توقع تعادل مصر مع زيمبابوي في الافتتاح لتقارب المستوى. وذلك في تصريحاته للصحفيين.

وصرح بلماضي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة كينيا قائلا: "مواجهة كينيا لن تكون سهلة على الإطلاق".

وأضاف "نلعب هذه البطولة بكل تركيز وجئنا للفوز بها".

وواصل "شيء جيد جدا أن أبدأ هذه البطولة وأكثر من لاعب في المنتخب قد فاز فعليا ببطولات مع أنديتهم في أوروبا وهذا أمر إيجابي لصالح المنتخب".

واستطرد "لدي ثقة كبيرة في كل اللاعبين ولن يتأثر المنتخب بغياب أي لاعب وسنبذل أقصى ما في وسعنا للظهور بشكل جيد وتعويض المواسم الماضية".

وأكمل "كنت أتوقع تعادل مصر مع زيمبابوي بسبب تقارب الأداء".

منتخب مصر فاز بنتيجة 1-0 ضد زيمبابوي في افتتاحية كأس الأمم الإفريقية 2019 على استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

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وتابع مدرب محاربي الصحراء: "منتخب الجزائر غير مرشح للتويج باللقب، أعتقد أن الكفة تميل لصالح السنغال، بالنظر لما يضمه الفريق من نجوم بارزين على أعلى مستوى".

وأتم "بالإضافة لاكتساب خبرات من المشاركة في النسخة الأخيرة من كأس العالم وتقديم مستوى متميزا للغاية".

منتخب الجزائر يخوض أولى مواجهاته في كأس الأمم أمام كينيا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة على ملعب الدفاع الجوي في تمام العاشرة مساء.

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