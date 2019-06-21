ملعب الرعب يجمع الأبطال لبدء مهمة استعادة الكأس الغائبة.. مصر ضد زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم

ظرف مغلق مكتوب عليه باللون الأحمر (هام للغاية) يصل إلى أحد الأشخاص الذي يتفاجئ به لأنه منذ فترة طويلة لم يمارس مهام عمله بشكل طبيعي ولذا فإن وصول مثل هذا الظرف له يعني تكليفه بمهمة جديد يجب عليه إنجازها.

يفتح هذا الشخص الظرف المغلق ويبدأ في قراءة المهمة الجديدة المطلوب منه تنفيذها على أكمل وجه، وأثناء قراءة تفاصيل المهمة يذهب عقله للتفكير في مجموعة العمل التي ستساعده لتنفيذ هذه المهمة.

بالفعل كما حضر في ذهنك.. هذا الشخص يذهب تفكيره سريعا لجمع فريقه السابق الذي اعتاد العمل معه في مثل هذه المواقف والمهمات صعبة التنفيذ.

ولكن سنوات طويلة مرت عليهم منذ أخر مرة تجمعوا معا تحت قيادة هذا البطل المكلف بتنفيذ المهة الجديدة.

يبدأ البطل في الاتصال بأصدقائه السابقين لإقناعهم بالانضمام له في تنفيذ المهمة الجديدة، وأحيانا يكون عليه الذهاب بنفسه لإعادة جمع باقي أفراد فريقه لتتكون مجموعة الأبطال بالكامل التي تبدأ التجهيز لتنفيذ المهمة الخاصة المطلوب إتمامها بنجاح.

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ما كُتب في السطور الماضية من أحداث هو غالبا ما يكون الإطار العام للكثير من الأفلام والمسلسلات التي تدور قصتها حول مهمة خاصة مطلوب تنفيذها من شخص ما وعلى الأرجح يكون هذا الشخص هو البطل.

واليوم.. البطل في قصتنا هو استاد القاهرة الدولي.

استاد القاهرة أو كما يُعرف باسم (استاد الرعب) أصبح جاهزا وفي أبهى صورة لاحتضان افتتاح أمم إفريقيا مصر 2019 ومن بعده استضافة جميع مباريات الفراعنة في البطولة.

مهة جديدة البطل فيها هو استاد القاهرة، وبعدما أوفى بوعده ونفذ مهمته السابقة مع منتخب مصر في عام 2006 الآن على (ملعب الرعب) جمع كل الأبطال المطلوب منهم تنفيذ المهمة الجديدة وهي الفوز بلقب بطولة أمم إفريقيا 2019.

لقب غائب عن منتخب الفراعنة منذ 9 أعوام، والآن عادت البطولة إلى مصر والمهمة المطلوبة ولا غيرها هو كأس إفريقيا.

الوضع قبل البطولة

كما نشاهد في الأفلام والروايات التي تدور أحداثها عن مهمة صعبة مطلوب تنفيذها من شخص ما وبدوره يبدأ في تجميع كل الأبطال الذين سيعملون معه لإنجاز هذه المهمة، حدث هذا الأمر أيضا مع استاد القاهرة.

فترة طويلة من الراحة والابتعاد عن العمل يعيشها دائما بطل الفيلم أو الرواية، ثم يتفاجئ بالمهمة الجديدة، الأمر ذاته تكرر مع استاد القاهرة الذي ابتعد كثيرا عن استضافة المباريات خلال أخر 4 سنوات.

تطوير الطرق وأعمال الصيانة في محيط استاد القاهرة تسبب في إغلاقه لعدة سنوات منذ عام 2015، قبل أن تعود المباريات لتلعب عليه مع بداية عام 2018 ويغلق مرة أخرى.

قبل 3 شهور

مارس 2019 - اقترب الموسم الكروي المصري من النهاية ويبحث الجميع عن طرق لإنهاء الدوري والكأس قبل بطولة أمم إفريقيا التي ستقام في الكاميرون ولأول مرة في فصل الصيف، الأمر الذي وضع الجميع في مأزق وجعلهم يسابقون الزمن لإنهاء المسابقات الكروية.

وحتى الآن الوضع في استاد القاهرة كما هو عليه، لا يوجد أي أزمة وبعد انتهاء الموسم سيبدأ تجهيزه لاستضافة مباريات الموسم الكروي المصري الجديد 2019/2020.

المهمة الجديدة

ليأتي التكليف الرسمي لاستاد القاهرة بالمهمة الجديدة وهي الفوز بلقب أمم إفريقيا 2019، لأن البطولة أصبحت ستقام على أرض مصر بدلا من الكاميرون، ولا يجب أن تُلعب البطولة الإفريقية على الأراضي المصرية دون أن يكون الفراعنة هم أبطالها.

3 شهور مطلوب خلالها تجهيز الاستاد على أكمل وجه ليعود لاستضافة مباريات منتخب مصر خلال البطولة تمهيدا للفوز باللقب.

سباق مع الزمن لتجهيز استاد القاهرة الذي أصبح الآن في أروع صورة وأجمل شكل وتنتظر الجماهير المصرية بالكامل مشاهدته بعد تجديده عندما يستضيف مباراة مصر وزيمبابوي في تمام العاشرة مساء في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019.

استاد الرعب يجمع الأبطال لتنفيذ مهمة استعاد الكأس الإفريقية

استاد الرعب.. الاسم الأشهر لاستاد القاهرة الذي كلما دخله منتخبا إفريقيا خرج منه خاسرا، والذي كان دائما العامل الأهم في تتويج مصر بالبطولات والفوز بالمباريات الحاسمة.

"كنا الأفضل في الكثير من الأوقات ولكن اللعب في استاد القاهرة يمنح مصر أفضلية كبيرة ضد أي منتخب أخر ويساعدهم في تحقيق الفوز بالمباريات والألقاب".

هكذا وصف الحاج ضيوف نجم منتخب السنغال اللعب في استاد القاهرة ضد منتخب مصر أمام أكثر من 70 ألف مشجعا. (اقرأ تصريحاته كاملة من هنا)

إغلاق لفترة طويلة تسبب في عدم خوض اللاعبين الحاليين لمنتخب مصر أي مباراة على استاد القاهرة منذ شهور كثيرة أو سنوات.

والآن بدأ دور استاد القاهرة في جمع لاعبي منتخب مصر الذين لم يلعبوا عليه أي مباراة منذ فترة طويلة.

عزيزي القارئ هل تعلم أن بعض لاعبي منتخب مصر الحالي لم يلعبوا أي مباراة في استاد القاهرة منذ أكثر من 8 سنوات، والبعض الآخر لم تلمس قدمه عشب أرضية استاد القاهرة في أي مباراة من قبل.

لذلك مهمة استاد القاهرة في جمع الأبطال هذه المرة للفوز بلقب أمم إفريقيا صعبا للغاية ومختلفا عن أي مرة سابقة.

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دعونا نستعرض معا تاريخ أخر مباراة لعبها كل لاعب ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة في أمم إفريقيا على استاد القاهرة.

أحمد حجازي – 8 أكتوبر 2011

نجم خط دفاع منتخب مصر ووست بروميتش ألبيون الإنجليزي لم يلعب أي مباراة مع منتخب مصر في استاد القاهرة منذ 8 سنوات.

بالتحديد خلال مباراة مصر ضد النيجر في 8 أكتوبر 2011 والتي فاز بها الفراعنة 3-صفر في تصفيات أمم إفريقيا 2012.

عمر جابر - 25 ديسمبر 2014

الظهير الأيمن لمنتخب مصر وفريق بيراميدز لم يلعب أي مباراة على أرضية استاد القاهرة منذ لقاء الزمالك وإنبي في الدوري المصري عام 2014 عندما كان لاعبا ضمن صفوف الفريق الأبيض.

أحمد الشناوي - 12 أبريل 2018

حارس المنتخب وبيراميدز لم يلعب في استاد القاهرة منذ أكثر من عام بالتحديد في 12 أبريل 2018 خلال مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري وكان وقتها لاعبا ضمن صفوف الفريق الأبيض، ووقتها خرج أثناء اللقاء بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

محمد الشناوي – أيمن أشرف – مروان محسن – وليد سليمان (26 أبريل 2018)

رباعي الأهلي لم تطأ قدمه استاد القاهرة في مباراة رسمية منذ مواجهة الزمالك في الدور الثاني من الدوري المصري لموسم 2017/2018 وخسرها الفريق الأحمر 2-1.

محمود عبد الرحيم (جنش) – طارق حامد – محمود علاء – محمود الونش (26 أبريل 2018)

كما حدث مع رباعي الأهلي تكرر مع رباعي الزمالك خلال مباراة القمة من الموسم قبل الماضي التي كانت أخر مرة لهم للعب في استاد القاهرة.

عبد الله السعيد - 6 مارس 2018

صانع ألعاب منتخب مصر وبيراميدز لعب أخر مباراة له في استاد القاهرة يوم 6 مارس 2018 عندما كان لاعبا ضمن صفوف الأهلي ضد أونانا في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

محمد صلاح – محمد النني – محمود تريزيجيه – عمرو وردة – أحمد المحمدي – أحمد حسن "كوكا" (8 يناير 2017)

كل هذه المجموعة من نجوم منتخب مصر لم تلعب في استاد القاهرة منذ 8 يناير 2017 في ودية تونس التي سبقت كأس أمم إفريقيا 2017 في الجابون، وفاز الفراعنة في هذه المواجهة بهدف مروان محسن.

أحمد علي - 12 فبراير 2018

المهاجم المخضرم للمقاولون العرب لعب أخر مباراة له على استاد القاهرة ضد الأهلي في الدوري يوم 12 فبراير 2018.

نبيل عماد "دونجا" - 6 ديسمبر 2017

لاعب الوسط المنضم حديثا لمنتخب مصر لعب أخر مباراة على استاد القاهرة يوم 6 ديسمبر 2017 ضد الأهلي عندما كان لاعبا مع الأسيوطي.

باهر المحمدي – 14 ديسمبر 2017

مدافع الإسماعيلي أيضا لعب أخر مباراة له على استاد القاهرة يوم 14 ديسمبر لعام 2017 ضد الزمالك وفاز وقتها الدراويش بهدف دون رد.

علي غزال - أحمد أيمن منصور

ويظل هذا الثنائي ضمن قائمة الفراعنة لم يلعب أي مباراة له على استاد القاهرة.

واليوم تعود هذه المجموعة من اللاعبين للدفاع عن ألوان منتخب مصر على استاد القاهرة المحبب للجميع وأمام أكثر من 65 ألف مشجعا في مهمة الجميع يخوضها بهدف تحقيق اللقب الإفريقي الثامن ولا غيره.

التشكيل المتوقع لكتيبة خافيير أجيري ضد زيمبابوي

تظل أسماء اللاعبين الذي يعتمد عليهم خافيير أجيري منذ توليه تدريب منتخب مصر هي الأقرب لقيادة الفراعنة أمام زيمبابوي وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول وأفضل لاعب في إفريقيا في العامين الماضيين والفائز من أسابيع بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه.

محمد الشناوي في حراسة المرمى أمامه أحمد المحمدي وباهر المحمدي وأحمد حجازي وأيمن أشرف.

ثم ثنائي الوسط الدفاعي طارق حامد ومحمد النني.

أمامهم الثلاثي محمد صلاح وعبد الله السعيد ومحمود تريزيجيه.

خلف المهاجم الوحيد وهو مروان محسن.

ليكون هذا هو التشكيل الأقرب لمنتخب مصر في مباراة افتتاح أمم إفريقيا 2019.

أزمة في زيمبابوي قبل المباراة

على غير المتوقع نشبت أزمة في معسكر منتخب زيمبابوي بسبب رفض بعض اللاعبين خوض مباراة الافتتاح ضد مصر لعدم حصولهم على المستحقات المالية الخاصة بهم لدى الاتحاد. (طالع التفاصيل)

ما جعل سفير زيمبابوي في مصر يجتمع مع اللاعبين ويحاول اقناعهم بلعب المباراة، وترتب على ذلك عدم خوض منتخب زيمبابوي للمران الرئيسي له لمواجهة الافتتاح.

وبالفعل تم حل الأزمة وسيتدرب منتخب زيمبابوي مبكرا صباح يوم المباراة ثم يتوجه في المساء لخوض لقاء الافتتاح على استاد الرعب. (طالع التفاصيل)

والآن.. وبعد جمع الأبطال وإجراء التحديثات على استاد القاهرة الذي أصبح في أجمل صورة لاستقبال الجماهير ومباريات منتخب مصر، تبدأ مهمة الفراعنة في استعادة كأس أمم إفريقيا الغائب منذ 9 سنوات.

الآن الساعات لا تمر والقلق يزداد؟ حسنا بإمكانك أن تصبح بطل FilGoal.com كون فريقك والعب فانتازي في الجول لكأس أمم إفريقيا 2019 من هنا.

كما يمكنك التجول داخل غرفة خلع ملابس منتخب مصر كأنك أحد اللاعبين في قائمة الفراعنة من هنا.

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