يعتقد صامويل إيتو نجم الكاميرون وبرشلونة السابق أن تغيير موعد أمم إفريقيا لتقام في فصل الصيف بدلا من الشتاء يفيد المنتخبات في البطولة والأندية الأوروبية.

وتغير موعد إقامة بطولة أمم إفريقيا للصيف بدلا من الشتاء وبمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في التاريخ.

وسأل FilGoal.com النجم الكاميروني عن فوائد التغييرات التي طرأت على البطولة رد قائلا: "نقل أمم إفريقيا لتقام في الصيف بدلا من الشتاء يفيد الجميع سواء الأندية الأوروبية أو المنتخبات".

وأضاف "بالتأكيد إقامة البطولة في فصل الصيف يُعرض اللاعبين للعب في درجة حرارة عالية عكس الشتاء ولكن الفوائد أكبر".

وشرح إيتو "مثلا ليفربول يضم 4 لاعبين أساسيين من قارة إفريقيا وإذا لعبت البطولة في الشتاء سيضطر هؤلاء اللاعبين لترك فريقهم والانضمام لمنتخبات بلادهم ما سيؤثر بالسلب على الفريق".

وأكمل "أما في حالة عدم انضمامهم للمنتخبات والاستمرار مع فريقهم بالتأكيد ستتأثر البطولة سلبيا".

رباعي ليفربول الذي تحدث عنهم إيتو هم محمد صلاح نجم منتخب مصر وساديو ماني مهاجم السنغال ونابي كيتا لاعب وسط غينيا وجويل ماتيب مدافع الكاميرون.

إيتو أيضا تحدث عن زيادة عدد المنتخبات المشارك في البطولة قائلا: "حتى الآن لا نعرف هل سيؤثر ذلك على البطولة سلبيا أم إيجابيا، دعونا ننتظر ونرى ماذا سيحدث".

وتنظم مصر بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تنطلق غدا الجمعة وتستمر حتى يوم 19 يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

منتخب مصر يفتتح البطولة بمواجهة زيمبابوي في العاشرة من مساء الجمعة وتقام المباراة في ملعب برج العرب.

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