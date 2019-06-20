خاص اجتماع بين سفير زيمبابوي ولاعبي منتخب بلاده لإثنائهم عن "عدم لعب" افتتاح أمم إفريقيا

الخميس، 20 يونيو 2019 - 20:05

كتب : عاطف شادي

مران زيمبابوي قبل مواجهة مصر

يعقد سفير زيمبابوي في القاهرة اجتماعا مع لاعبي منتخب بلاده، لإثنائهم عن قرارهم بعدم لعب مباراة الافتتاح في كأس الأمم الإفريقية 2019 ضد مصر.

وفي وقت سابق، أشارت تقارير صحفية إلى رغبة بعض اللاعبين في عدم خوض المباراة، لإخلال الاتحاد الزيمبابوي ببرنامج المستحقات المتفق عليه مع اللاعبين.

وحسبما رأى مراسل FilGoal.com الحاضر في فندق إقامة منتخب زيمبابوي، فإن السفير يجتمع مع لاعبي المنتخب داخل الفندق الذي من المفترض أن يواجه مصر في لقاء الافتتاح لإثنائهم عن ذلك القرار.

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وكان من المقرر أيضا أن يزور منتخب زيمبابوي استاد القاهرة لتفقده قبل خوض مباراة الافتاح لكنه لم يذهب إلى هناك حتى الآن.

وتقام مباراة افتتاح أمم إفريقيا بين مصر وزيمبابوي غدا الجمعة بملعب القاهرة الدولي في تمام العاشرة مساء.

ويقع منتخب زيمبابوي في المجموعة الأولى لأمم إفريقيا 2019 بجانب مصر وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

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