الكاميروني نيانت يدير افتتاح كأس إفريقيا بين مصر وزيمبابوي

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة افتتاح كأس إفريقيا 2019 بين مصر وزيمبابوي يوم الجمعة إلى الحكم الكاميروني نيانت أليوم البالغ عمره 36 عاما.

ويستعد نيانت للمشاركة في كأس إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي بعدما أدار 10 مباريات في البطولة القارية.

ويساعد نيانت كل من إيفاريست مينكواندي من الكاميرون والحاجي مالك سامبا من السنغال.

أما الحكم الرابع هو ماجيت ندياي من السنغال.

وأدار نيانت 3 مباريات سابقة لمنتخب مصر، الأولى خسرها الفراعنة أمام مضيفتهم سيراليون بنتيجة 2-1 في تصفيات كأس إفريقيا 2012.

والثانية حسمها رفاق النجم محمد صلاح بنتيجة 3-2 أمام مضيفتهم غينيا في تصفيات كأس العالم 2014.

وستكون مباراة الجمعة هي الثانية لنيانت في ملعب القاهرة مع منتخب الفراعنة، في 2014 خسرت معه مصر في ملعبها أمام السنغال بهدف في تصفيات كأس إفريقيا.

وكان نيانت حكما لمباريات عديدة شارك فيها القطبان الأهلي والزمالك، وفي 2013 أدار مباراة الناديين في دور المجموعتين بدوري أبطال إفريقيا والتي حسمها الأول بنتيجة 4-2.

ومنذ أشهر أدار نيانت مباراة الإسماعيلي والإفريقي التونسي، في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، التي لم تكتمل بسبب شغب جماهيري واحتسبت نتيجتها 2-1 لصالح الأخير.

وتنطلق النسخة 32 من كأس إفريقيا في مصر يوم الجمعة بمباراة الافتتاح بين الفراعنة والمحاربين.

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