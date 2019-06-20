حسام حسن وجها لوجه مع محسن صالح في بيت الأخير، لم ينكر إبراهيم حسن حدوث ذلك لكنه روى ما جرى بعدما أغلق باب منتخب مصر أمام هدافه التاريخي.

لم تسر الأمور على ما يرام بين حسام حسن ومحسن صالح مدرب منتخب مصر من 2002 إلى 2004.

وقال صحفيون وقتها إن حسام حسن "تهجم على صالح"، وهو ينفيه الظهير الأيمن السابق لمنتخب الفراعنة.

إبراهيم يروي حزن حسام حسن من صالح مما دفعه لمواجهته.

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