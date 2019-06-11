ضيوف: مصر الأقرب للفوز بكأس الأمم.. وماني لا يظهر مع السنغال بنفس مستواه في ليفربول

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 - 19:52

كتب : FilGoal

الحاج ضيوف السنغال

يؤمن الحاج ضيوف نجم الكرة السنغالية السابق أن منتخب مصر هو المرشح الأول للفوز بالنسخة القادمة لكأس الأمم الإفريقية.

ساديو مانيه

النادي : ليفربول

السنغال

وقال ضيوف خلال استضافته عبر قناة بي إن سبورتس: "منتخب مصر هو الأقرب للقب، من الصعب أن تفوز على هذا الفريق وسط جماهيره".

وتابع "لعبت عدة مرات مع منتخب السنغال في مصر وكنا الفريق الأفضل، إلا أننا لم نحقق الفوز في أي مرة".

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وأشار نجم ليفربول السابق "منتخب السنغال يضم حاليا عدة لاعبين مميزين مثل ساديو ماني وبالدي ونيانج، إلا أنه يحتاج الكثير للفوز باللقب، من الممكن أن يكون الحصان الأسود للبطولة".

واستدرك "لكن احذروا أيضا منتخب الجزائر فهو يكون جيدا طالما لا يتحدث عنه أحد، كما أن المغرب يضم بين صفوفه حكيم زياش الذي قدم موسما استثنائيا مع أياكس أمستردام".

وواصل "الكل يتحدث عن صلاح وساديو ماني على أنهما الأفضل في إفريقيا، ولكن زياش لاعب رائع وقد ينافس على الكرة الذهبية في العام المقبل".

وأوضح ضيوف "كما أن منتخب نيجيريا عائد بقوة ويبقى منافسا قويا".

وانتقد نجم الكرة السنغالية مواطنه ساديو ماني قائلا "إنه لاعب مميز ولكنه لا يقدم مع المنتخب نفس المستوى الذي يظهر به بقميص ليفربول، يجب أن يتحمل المسؤولية ويلعب للمتعة".

وحذر ضيوف في ختام تصريحاته "يجب ألا يتعامل ساديو ماني أنه نجم الفريق بل عليه أداء مهمته بجدية وتركيز لأن اللعب في كأس الأمم الإفريقية أصعب من كأس العالم".

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