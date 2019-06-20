أبلغ مسؤولي منتخب زيمبابوي ملعب السكة الحديد بإلغاء المران الجماعي الرئيسي لهم قبل خوض مباراة افتتاح أمم إفريقيا ضد مصر مساء غدا الجمعة.

وفي وقت سابق، أشارت تقارير صحفية إلى رغبة بعض لاعبي منتخب زيمبابوي في عدم خوض المباراة، لإخلال الاتحاد الزيمبابوي ببرنامج المستحقات المتفق عليه مع اللاعبين.

ما جعل سفير زيمبابوي في القاهرة يعقد اجتماعا مع لاعبي منتخب بلاده، لإثنائهم عن قرارهم بعدم لعب مباراة الافتتاح في كأس الأمم الإفريقية 2019 ضد مصر. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com وفقا لمراسله بفندق إقامة منتخب زيمبابوي أن الاجتماع مع السفير لم ينتهي حتى الآن.

ما جعل منتخب زيمبابوي يقرر إلغاء مرانه الرئيسي استعدادا للمباراة.

وكان من المفترض أن يخوض منتخب زيمبابوي مرانه في تمام السابعة مساء بملعب السكة الحديد، ولكن امتداد الجلسة مع السفير كانت نتيجته إلغاء المران.

من جانبهم حرص مسؤولي ملعب السكة الحديد على محاولى الاتصال بمنتخب زيمبابوي قبل الموعد المحدد للمران ولكن دون أي إجابة من الطرف الآخر.

وبعد أكثر من محاولة من قبل مسؤولي ملعب السكة الحديد للاتصال بمنتخب زيمبابوي رد أخيرا مسؤوليه وأبلغوهم بإلغاء المران.

وحتى الآن لا تزال الجلسة بين سفير زيمبابوي في مصر ولاعبي منتخب بلاده مستمرة لاقناعهم بخوض مباراة افتتاح أمم إفريقيا ضد مصر.

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