انتهت الأزمة، ومنتخب زيمبابوي يخوض لقاء مصر بشكل طبيعي.

علم FilGoal.com أن أزمة تهديد لاعبي منتخب زيمبابوي بعد خوض مباراة مصر انتهت، والفريق سيخوض لقاء افتتاح كأس الأمم الإفريقية بشكل طبيعي.

وسيتدرب الفريق في وقت مبكر من يوم الجمعة، تعويضا للحصة التدريبية التي ألغيت اليوم الخميس.

من جهة أخرى، سيحضر الفريق إلى ملعب المباراة مبكرا للإحماء وخوض فقرة تدريبية أخرى مصغرة قبل اللقاء.

كان منتخب زيمبابوي قد امتنع عن خوض المران الأخير للقاء اليوم الخميس، وهدد بعض اللاعبين بالعودة للبلاد وعدم خوض البطولة بسبب عدم التزام الاتحاد الزيمبابوي بالالتزامات المالية المتفق عليها. (طالع التفاصيل)

واجتمع السفير الزيمبابوي في مصر بالفريق، في محاولات لإقناعهم بخوض اللقاء، حتى تكللت مجهوداته بالنجاح.

ويلتقي منتخب مصر مع زيمبابوي مساء غد الجمعة، في افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019.

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