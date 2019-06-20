خاص فيديو في الجول – كيف تشاهد مباريات أمم إفريقيا عبر التليفزيون

الخميس، 20 يونيو 2019 - 18:54

كتب : أحمد العريان

كيف تشاهد مباريات كأس الأمم الإفريقية عبر التليفزيون؟

كيف تشاهد مباريات كأس الأمم الإفريقية عبر التليفزيون؟ سيكون أمامك حلين، نرصدهما لك.

يرصد لكم FilGoal.com خلال هذا الفيديو، الطرق التي تستطيع من خلالها مشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

لمشاهدة الفيديو من هنا

أو من هنا

طالع أيضا

رئيس كاف يدافع عن نفسه ضد اتهامات عائد بث كأس إفريقيا

مصر.. ضد المنطق

اختبر معلوماتك - رتب مدربي كأس إفريقيا وفقا لجنسياتهم

مصري ضمن أكبر 15 لاعبا في كأس إفريقيا

سينما بوسط البلد تعرض مباريات كأس إفريقيا

مصر 2019 منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية

نرشح لكم

أخر الأخبار

رئيس يويفا ينتقد قرار فيفا بشأن وضع الاتحاد الإفريقي تحت المراقبة 13 دقيقة | إفريقيا
إيتو: لم أتهرب من تسديد ركلة جزاء المؤهلة لمونديال 2006 أمام مصر 15 دقيقة | مصر 2019
فيديو في الجول – كيف تشاهد مباريات أمم إفريقيا عبر التليفزيون 16 دقيقة | مصر 2019
صامويل إيتو لـ في الجول: تغيير موعد أمم إفريقيا من الشتاء للصيف يفيد الجميع 44 دقيقة | مصر 2019
إبراهيم حسن يرد عبر في الجول على "تهجم شقيقه على منزل محسن صالح قبل سنوات" 2 ساعة | مصر 2019
إيهاب لهيطة: منتخب مصر يزور استاد القاهرة اليوم 2 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميرور: صلاح رفض ريال مدريد ويوفنتوس.. ومصدر قلق لـ ليفربول بعد 12 شهرا 2 مدرب منتخب مصر: ما فعله صلاح في إجازته = ملايين 3 معلول بعد الاستبعاد من أمم إفريقيا: انتظروني في المدرجات لتشجيع بلادي.. ورسالة لجمهور الأهلي 4 رسميا - ماني يغيب عن السنغال أمام تنزانيا

قد ينال إعجابك