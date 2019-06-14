كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم كواليس رفع الاتحاد الإفريقي "كاف" إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة.

جريشة أوقف من قبل كاف لمدة 6 أشهر في أعقاب إدارته للقاء الذهاب بين الوداد والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن كاف عاد ورفع الإيقاف، حسبما أعلن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام. (طالع التفاصيل)

وتحدث مصدر مسؤول في اتحاد الكرة مع FilGoal.com قائلا: "هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري انتظر وصول أحمد أحمد إلى القاهرة اليوم الجمعة قبل أن يجتمع معه".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "هاني أبو ريدة اجتمع مع أحمد أحمد في القاهرة وتواجد في الاجتماع جهاد جريشة أيضا الذي تحدث لرئيس الكاف وأبلغه بأنه تعرض لظلم كبير".

وواصل "جريشة دلل على التقييم الكبير الذي حصل عليه بعد المباراة، وهو ما يؤكد أنه أدار اللقاء بشكل جيد جدا، على عكس القرار الذي صُدر ضده".

وتابع "جريشة نقل شعوره بالإهانة لأحمد أحمد بسبب قرار استبعاده من كأس العالم للشباب، مطالبا إياه بإعادة النظر للقرار".

ماذا حدث بعد ذلك؟

أحمد أحمد استمع لحديث جهاد جريشة وهاني أبو ريدة لمدة ساعة، قبل أن يتحدث مع مسؤولي الحكام في الاتحاد الإفريقي.

وبعد حديث أحمد أحمد مع مسؤولي الكاف، أبلغ رئيس الكاف جهاد جريشة وهاني أبو ريدة برفع الإيقاف عن الحكم المصري.

لتُبلغ لجنة الحكام في مصر بقرار رفع الإيقاف عن جهاد جريشة، وبالتالي يصبح من حق جهاد جريشة التواجد في أمم إفريقيا.

ووصل أحمد أحمد رئيس الكاف إلى القاهرة قادما من مدغشقر اليوم الجمعة لمتابعة تجهيزات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ماذا حدث؟

شهدت مواجهة الذهاب العديد من الحالات التحكيمية المهمة، مما دفع جريشة إلى مراجعة تقنية الفيديو بنفسه في أكثر من مناسبة.

جريشة ألغى هدفا في نهاية الشوط الأول للوداد، كما أعلن عدم وجود لمسة يد على خليل شمام لاعب الترجي في منطقة جزاء فريقه بالشوط الثاني، مشيرا إلى عدم أحقية الوداد بركلة جزاء.

كما أشهر جريشة بطاقتين صفراوتين في وجه إبراهيم النقاش لاعب الوداد بالدقيقة 49.

وبعد المباراة، أرسل الاتحاد المغربي لكرة القدم شكوى رسمية إلى نظيره الإفريقي "كاف" ضد جريشة اعتراضا على القرارات التي اتخذها. ( اقرأ التفاصيل )

كما خاطب نادي الترجي، كاف لإلغاء البطاقات الصفراء التي تلقاها 3 من لاعبيه هم شمس الدين الذوادي، وغيلان الشعلالي، ومعز بن شريفية، حتى يكونوا متاحين لخوض مواجهة الإياب في رادس.( اقرأ أكثر )

أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي كان قد قال سابقا إنه لم يتردد لحظة عندما تيقن أنه أخطأ (طالع التفاصيل).

وجريشة كان قد أوضح اندهاشه من قرار إيقافه واصفا إياه بـ"الظلم البيّن" ومشيرا إلى أن أعضاء لجنة الحكام الإفريقية هنأوه على أدائه" (طالع التصريحات).

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