غينيا بيساو.. مستعمرة برتغالية تبحث عن التوهج في إفريقيا

غينيا البرتغالية، هكذا كان يطلق على بلد إفريقية بعد أن أصبحت مستعمرة في يد دولة البرتغال.

نجحت البرتغال في استعمار عدد من الدول الإفريقية وفي عام 1846 انضمت ما تعرف بـ "غينيا بيساو" حاليا إلى منطقة جزر الرأس الأخضر البرتغالية.

وبعدها بـ 24 عاما أصبحت تلك المنطقة مستعمرة منفصلة حتى عام 1951 عندما أعلنت البرتغال رسميا أن المنطقة المسماه حاليا بـ "غينيا بيساو" هي إقليم تابع لدولة البرتغال.

وطوال تلك الفترة ناضل ذلك الشعب كثيرا من أجل أن ينول شرف استقلاله بكل الطرق الممكنة سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة فهي الحرب من أجل الاستقلال.

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تأسس في ذلك الوقت الحزب الإفريقي من أجل استقلال غينيا والرأس الأخضر، وأشعل حرب عصابات ضد الحكم البرتغالي لكن دون فائدة إذ تم اغتيال أميلكار كابرال مؤسس الحزب على يد منشقون في يناير 1973.

ورغم ذلك نجحت غينيا بيساو في الحصول على استقلالها عن البرتغال عام 1974 وتولي لويس كابرال السلطة.

ومن هنا تحولت "غينيا البرتغالية" إلى اسم غينيا بيساو لعدم الخلط بينهما وبين جمهوريتي غينيا وغينيا الاستوائية بعد ذلك، وتم اختيار اسم "بيساو" نسبة إلى مدينة بيساو العاصمة.

لكن الاستقلال لم يجلب الاستقرار للبلاد إذ شهدت عددا من الصراعات السياسية تسببت في أكثر من انقلاب عسكري وانشقاق في الصف.

وبدأ ذلك بصورة رسمية بداية من عام 1980 مرورا بصراع 1999 وكانت آخر الانقلابات حديثا في عام 2012.

وأثرت الحالة السياسية في البلاد بكل تأكيد على الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة في البلد التي يبلغ تعداد سكانها ما يقرب من مليون و623 ألف نسمة.

وبعد فترة من حرب العصابات ونضال الاستقلال والانقلابات وانشقاق الصف هدأت الأمور نوعا ما في البلاد، وشهدت إنجازات على مستوى كرة القدم لم يسبق لها مثيل من قبل.

والآن تبحث غينيا بيساو المستعمرة البرتغالية عن التوهج في إفريقيا.

كرة القدم في غينيا بيساو

لا يوجد تاريخ يذكر لكرة القدم في غينيا بيساو سواء على المستوى القاري أو العالمي.

فحتى عام الاستقلال في 1974 لم يكن هناك تواجد لغينيا البرتغالية إذ كانت جزءا من دولة البرتغال ولم تشارك في أي تصفيات.

أما على مستوى الأندية فلا يختلف الحال كثيرا فلا يوجد أي إنجاز يذكر لأندية غينيا بيساو في البطولات القارية، فعلى الأرجح ربما لم يسبق لك السماع عن نادي أوس بلانتاس أو سبورتنج كلوب بيساو.

وبعد استقلال غينيا بيساو في 1974 لم يسبق للمنتخب المشاركة في أي فعاليات رسمية حتى عام 1992 بسبب الاضطرابات السياسية، والتي استمرت حتى وقت قريب.

وكانت المشاركة الأولى لغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 1994 وبالطبع كانت خسارة جميع المباريات في المجموعة أمر طبيعي ومتوقع.

بعد ذلك انسحب منتخب غينيا بيساو خلال التصفيات المؤهلة لنسخة 96 بسبب الصراع السياسي وعوقب الثعالب أو الكلاب البرية "لقبا منتخب غينيا بيساو" وقتها بالحرمان من تصفيات نسخة 98، قبل أن يتكرر أمر الانسحاب بسبب الأزمات السياسية مجددا عامي 2002 و2004.

وبدأ الأمر يستقر - نسبيا - بالنسبة لمنتخب غينيا بيساو بداية من تصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2010، إذ شارك الثعالب في جميع التصفيات حتى الوقت الحالي.

إنجاز 2017

فجر منتخب غينيا بيساو مفاجأة كبرى بالتأهل إلى منافسات بطولة أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ الثعالب رغم قوة المجموعة.

تصدر الكلاب البرية المجموعة التي ضمت منتخب زامبيا صاحب الظهور القوي إفريقيا بجانب الكونغو وكينيا.

تأهل تاريخي للثعالب بالظهور الأول في أمم إفريقيا للمشاركة بنسخة 2017 في الجابون، والوقوع في مجموعة أصحاب الأرض بجوار الكاميرون وبوركينا فاسو.

وبالرغم من تذيل الترتيب والخروج المبكر، إلا أن منتخب غينيا بيساو قدم مستوى جيد وخطف أول نقطة له في تاريخ مشاركته بأمم إفريقيا في المباراة الافتتاحية أمام الجابون صاحب الأرض.

وفي مباراته الثانية أحرج منتخب الكاميرون - الذي حصد اللقب في نهاية البطولة - وخسر منه بهدفين مقابل هدف بصعوبة كبيرة.

وكانت حظوظ غينيا بيساو في التأهل متاحة حتى المباراة الأخيرة لكن نجح منتخب بوركينا فاسو في تحقيق الفوز بهدفين نظيفين.

التصفيات: "زامبيا تميمة الحظ"

يبدو أن زامبيا هي تميمة حظ غينيا بيساو في التأهل إلى منافسات بطولة أمم إفريقيا، فبعد التأهل التاريخي عام 2017، نجح الثعالب مجددا في التأهل مرة أخرى وكان ذلك ضمن مجموعة تضم منتخبات ناميبيا وموزمبيق وزامبيا.

لم يحتاج الثعالب إلى الحسابات المعقدة فبعد الفوز الصعب على زامبيا بهدفين مقابل هدف واحد، تعادلت غينيا بيساو مع موزمبيق ليتأهل الثعالب في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط فقط.

وتأهل منتخب ناميبيا رفقة غينيا بيساو بعد التفوق في المواجهات المباشرة على حساب موزمبيق بعد أن تساوى الثنائي برصيد 8 نقاط، بينما تذيلت زامبيا الترتيب بـ7 نقاط.

أصعب مباريات المجموعة بالتأكيد كانت مواجهة زامبيا في الجولة الرابعة الفوز كان سببا رئيسيا في تأهل غينيا بيساو.

تعرض باسيرو كاندي المدير الفني للفريق للإغماء مع إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية.

لم يتحمل كاندي التوتر طوال المباراة وتحولت فرحته لحالة إغماء بسبب الفوز الثمين على زامبيا.

تأهل جديد يؤكد رغبة غينيا بيساو في البحث عن مكان للتوهج داخل إفريقيا لإثبات جدارتها.

"القناة" تستضيف الثعالب

يقع منتخب غينيا بيساو في المجموعة السادسة والتي تضم منتخبات غانا والكاميرون وبنين وتحتضنها مدينة الإسماعيلية إذ تقام المباريات على ملعب الإسماعيلية.

ولكن يلعب منتخب غينيا بيساو مباراته الأخيرة أمام غانا في استاد السويس بسبب إقامة مباريات الجولة الثالثة من المجموعة في نفس التوقيت.

يسعى منتخب غينيا بيساو لكتابة تاريخ جديد في نسخة 2019، فبعد تحقيق أول نقطة في مشاركته الأولى يسعى لتحقيق فوزه الأول.

بل وينظر الثعالب إلى ما هو أبعد من ذلك وهو التأهل إلى الدور الثاني لأول مرة في التاريخ، حتى وإن كان الدور الثاني ذلك هو ثمن النهائي وهو الدور الأول في النسخ السابقة التي تتكون من 16 فريقا.

"الهزيمة ليست نهاية المطاف، أتمنى أن نصنع التاريخ ونتأهل للدور الثاني" كانت تلك تصريحات باسيرو كاندي المدير الفني عقب الهزيمة أمام الكاميرون في نسخة 2017.

هذه المرة يفتتح غينيا بيساو مشواره في البطولة بمواجهة الكاميرون، وبالتأكيد صناعة التاريخ بالتأهل للدور الثاني أهم ما يشغل بال كاندي هذه النسخة.

المدرب وطريقة اللعب

باسيرو كاندي المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو وصاحب الإنجاز التاريخي بالتأهل الأول للثعالب في أمم إفريقيا، مدرب وطني يبلغ من العمر 52 عاما.

أبرز إنجازاته حصد لقب دوري غينيا بيساو مع فريق سبورتنج كلوب بيساو 9 مرات.

كانت له تجربة سابقة في قيادة منتخب الثعالب في الفترة من 2003 وحتى 2010 قبل أن يعود مجددا بعد 6 سنوات ويبدأ كتابة التاريخ لغينيا بيساو في ولايته الثانية.

ويعتمد كاندي على طريقة 4-3-3 خلال مباريات غينيا بيساو.

لا يتوقف طموح كاندي عند التأهل التاريخي لأمم إفريقيا أو حتى الصعود للدور الثاني من المسابقة.

يهدف باسيرو كاندي الوصول للعالمية وتحقيق إنجازا تاريخيا بالتأهل لكأس العالم إذ قال في تصريحات سابقة "طموحي لا يتوقف على أمم إفريقيا، أتمنى كتابة تاريخ جديد بالتأهل لمونديال 2022".

أبرز اللاعبين

لا يوجد نجم أبرز أو أوحد في الفريق، لكن القائمة النهائية بها أكثر من نصف اللاعبين من الدوري البرتغالي إذ تمتلك غينيا بيساو 12 لاعبا يشاركون في الدوريات البرتغالية بمختلف درجاتها.

ويعتبر زيزينيو لاعب وسط وقائد منتخب الثعالب أحد أبرز اللاعبين إذ شارك لاعب نادي سينيكا السلوفيني في 32 مباراة كأكثر من مثل منتخب بلاده في القائمة الحالية بمشاركة جوناس مينديس حارس مرمى غينيا بيساو.

ويفصل الثنائي 4 مباريات فقط عن معادلة رقم أديلينو لوبيز صاحب أكثر مشاركة دولية مع منتخب غينيا بيساو بـ 36 مشاركة.

وربما أبرز ما يميز قائمة منتخب غينيا بيساو بالنسبة للمصريين هو وجود توني سيلفا مهاجم الاتحاد السكندري.

وسجل سيلفا هدفين مع غينيا بيساو من أصل 13 مشاركة دولية وبفارق هدفين فقط عن هداف القائمة الحالية فريدريك ميندي.

وسبق لتوني سيلفا اللعب في فريق شباب ليفربول منذ أكثر من ثمانية أعوام كما شارك لمدة ستة أشهر مع صن داونز الجنوب إفريقي.

ولعب سيلفا مع الاتحاد السكندري في 7 مباريات بالدوري المصري هذا الموسم منذ انتقاله في يناير الماضي ونجح في صناعة هدفين، كما سجل هدفين مع صن داونز في النصف الأول من الموسم.

طريق غينيا بيساو

يقع منتخب الثعالب في مجموعة قوية تضم منتخب الكاميرون حامل لقب النسخة الماضية ومنتخبي غانا وبنين.

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فرصة تأهل غينيا بيساو كثاني المجموعة أمر أشبه بالمستحيل ويحتاج إلى مفاجأة حقيقية لحدوث ذلك.

ولكن المفاجأة قد تحدث بتأهل الثعالب في المركز الثالث حال الفوز على بنين، وربما يتم تأكيد ذلك إذا خطفت غينيا بيساو نقطة من أحد فريقي الكاميرون وغانا.

في تلك الحالة يلعب منتخب غينيا بيساو مع متصدر أحد المجموعتين الرابعة أو الثالثة حسب تصنيف ثوالث المجموعات الأخرى.

وبذلك تنتظر غينيا بيساو مواجهة صعبة جديدة إذ تضم المجموعة الثالثة منتخبات السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا.

بينما المجموعة الرابعة تضم منتخبات المغرب وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.

وبالتأكيد حال الصعود إلى ثمن النهائي سيكون ذلك بمثابة التاريخ الجديد لمنتخب الثعالب في إفريقيا.

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