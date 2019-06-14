خاص كاف يرفع الإيقاف عن جهاد جريشة.. "سيعود للمشاركة في أمم إفريقيا"

الجمعة، 14 يونيو 2019 - 16:13

كتب : عاطف شادي

جهاد جريشة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رفعه الإيقاف عن الحكم الدولي المصري جهاد جريشة.

جريشة أوقف من قبل كاف لمدة 6 أشهر في أعقاب إدارته للقاء الذهاب بين الوداد والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن كاف عاد وتراجع عن قراره.

وقال عصام عبد الفتاح، عضو لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي، ورئيس لجنة الحكام المصرية لـFilGoal.com: "تلقينا خطابا من الاتحاد الإفريقي برفع الإيقاف بناء على مذكرة وتظلمات مقدمة من اتحاد الكرة".

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وأوضح "وبالتالي أصبح من حق جهاد جريشة التواجد في بطولة كأس أمم إفريقيا، نفخر بتواجد 3 حكام ساحة و3 مساعدين في البطولة المقامة على أرضنا".

وأتم "سعيد جدا بهذا القرار وهو رد على المشككين بشأن أن اتحاد الكرة مقصر، وأنني كنت متقاعسا ولكننا تمكنا من رفع الإيقاف، واستعاد جريشة حقه".

وينضم جريشة غدا السبت لمعسكر الحكام المشاركين في البطولة. المعسكر بدأ يوم 12 من الشهر الجاري في أحد الفنادق بالقاهرة.

ماذا حدث؟

شهدت مواجهة الذهاب العديد من الحالات التحكيمية المهمة، مما دفع جريشة إلى مراجعة تقنية الفيديو بنفسه في أكثر من مناسبة.

جريشة ألغى هدفا في نهاية الشوط الأول للوداد، كما أعلن عدم وجود لمسة يد على خليل شمام لاعب الترجي في منطقة جزاء فريقه بالشوط الثاني، مشيرا إلى عدم أحقية الوداد بركلة جزاء.

كما أشهر جريشة بطاقتين صفراوتين في وجه إبراهيم النقاش لاعب الوداد بالدقيقة 49.

وبعد المباراة، أرسل الاتحاد المغربي لكرة القدم شكوى رسمية إلى نظيره الإفريقي "كاف" ضد جريشة اعتراضا على القرارات التي اتخذها. ( اقرأ التفاصيل )

كما خاطب نادي الترجي، كاف لإلغاء البطاقات الصفراء التي تلقاها 3 من لاعبيه هم شمس الدين الذوادي، وغيلان الشعلالي، ومعز بن شريفية، حتى يكونوا متاحين لخوض مواجهة الإياب في رادس.( اقرأ أكثر )

أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي كان قد قال سابقا إنه لم يتردد لحظة عندما تيقن أنه أخطأ (طالع التفاصيل).

وجريشة كان قد أوضح اندهاشه من قرار إيقافه واصفا إياه بـ"الظلم البيّن" ومشيرا إلى أن أعضاء لجنة الحكام الإفريقية هنأوه على أدائه" (طالع التصريحات).

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