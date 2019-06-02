أحمد أحمد: لم أتردد لحظة في إيقاف جهاد جريشة

الأحد، 02 يونيو 2019 - 20:47

كتب : FilGoal

جهاد جريشة - الوداد - الترجي

لم يتردد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) للحظة قبل أن يُقرر إيقاف حكمنا المصري جهاد جريشة عقب لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد الرياضي المغربي.

الاتحاد الإفريقي قرر إيقاف جهاد جريشة لمدة 6 أشهر بحجة "الأداء الضعيف" في ذهاب النهائي الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. (طالع التفاصيل)

أحمد أحمد استعان بقرار إيقاف جريشة، أثناء حديثه عن أزمة لقاء الإياب، ليقول: "عندما أيقنت أن جهاد جريشة أخطأ، لم أتردد للحظة في إيقافه وبأقصى سرعة ممكنة".

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وأضاف في تصريحاته مع صحيفة المنتخب المغربية "البعض لا تعجبه قرارات إيقاف الحكام ويطالبون بما هو أكبر من ذلك، ونحن نعمل بالقوانين فقط ونطبقها في حق كل مخالفة. الأمور المتعلقة بسحب البطولات تتطلب أدلة إدانة قوية".

وواصل في حديثه مع الصحيفة المغربية "لعلكم على عِلم بما تقوم به الصحافة الإنجليزية ومؤخرا الصحافة الغانية التي تحرت في ملفات بتحقيقات قوية أطاحت برؤوس وغير من أحداث كبيرة".

وتابع "فلتفعلوا ذلك. تحروا داخل المغرب وابحثوا في خيوط ما ترونه مؤامرة ضدكم وقدموا لي البرهان ودليل الفساد واتركوا لي الباقي".

ماذا حدث

شهدت مواجهة الذهاب العديد من الحالات التحكيمية المهمة، مما دفع جريشة إلى مراجعة تقنية الفيديو بنفسه في أكثر من مناسبة.

جريشة ألغى هدفا في نهاية الشوط الأول للوداد، كما أعلن عدم وجود لمسة يد على خليل شمام لاعب الترجي في منطقة جزاء فريقه بالشوط الثاني، مشيرا إلى عدم أحقية الوداد بركلة جزاء.

كما أشهر جريشة بطاقتين صفراوتين في وجه إبراهيم النقاش لاعب الوداد بالدقيقة 49.

وبعد المباراة، أرسل الاتحاد المغربي لكرة القدم شكوى رسمية إلى نظيره الإفريقي "كاف" ضد جريشة اعتراضا على القرارات التي اتخذها. ( اقرأ التفاصيل )

كما خاطب نادي الترجي، كاف لإلغاء البطاقات الصفراء التي تلقاها 3 من لاعبيه هم شمس الدين الذوادي، وغيلان الشعلالي، ومعز بن شريفية، حتى يكونوا متاحين لخوض مواجهة الإياب في رادس. ( اقرأ أكثر )

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