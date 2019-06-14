خاص خبر في الجول - الزمالك يتلقى عرضا من العربي الكويتي لضم كابوريا

الجمعة، 14 يونيو 2019 - 13:31

كتب : FilGoal

كابوريا - الزمالك

تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك عرضا من نادي العربي الكويتي للحصول على خدمات أحمد موسى "كابوريا" لاعب الفريق الأبيض المعار إلى طلائع الجيش للانضمام لصفوفه في الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن العرض وصل إلى مجلس إدارة الزمالك لطلب ضمه، ويرغب العربي في ضمه بقوة خاصة أن اللاعب لم يكن في حسابات الزمالك الموسم الماضي.

ويحاول العربي الكويتي استغلال الموقف للظفر بخدمات اللاعب خلال الموسم المقبل.

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كابوريا انضم إلى الزمالك في أغسطس من عام 2017، وعقده مستمر مع الفريق حتى موسمين مقبلين قبل أن يخرج معارا إلى الاتحاد السكندري في يناير من عام 2018.

ومع نهاية الموسم، عاد كابوريا من جديد إلى الزمالك قبل أن يرحل مجددا على سبيل الإعارة إلى طلائع الجيش.

ولعب كابوريا مع الجيش 31 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 3.

وتحدث كابوريا مع FilGoal.com قائلا في شهر مايو الماضي: "إعارتي انتهت مع الجيش. لم يتحدث معي أي أحد من مسؤولي النادي ولو بشكل ودي حتى الآن من أجل تمديد الإعارة".

وأضاف "كذلك لم يتحدث معي أي أحد من الزمالك من أجل العودة من جديد للفريق".

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