منتخب مصر يتراجع مركزا في تصنيف فيفا

تراجع المنتخب المصري مركزا واحدا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنتخبات، وذلك قبل بداية كأس الأمم الإفريقية.

الفراعنة تراجعوا من المركز الـ57 عالميا إلى المركز 58، فيما حافظوا على مركزهم الثامن بين منتخبات إفريقيا.

وحافظت السنغال على صدارة قائمة المنتخبات الإفريقية بعدما تقدمت مركزا في التصنيف لتحتل المركز الـ22 عالميا.

واستمر منتخب تونس في المركز الثاني إفريقيا بعدما تقدم 3 مراكز في التصنيف العالمي ليحتل المركز الـ25، فيما تراجع منتخب نيجيريا 3 مراكز ليحتل المركز الـ45 كالثالث إفريقيا.

وجاء منتخب المغرب في المركز الـ47 عالميا ليتواجد بالمركز الرابع اإفريقيا رغم تراجعه مركزين في تصنيف فيفا.

وفي تصنيف أول 10 منتخبات تقدمت البرتغال مركزين في الترتيب بعد فوزها بدوري أمم أوروبا لتحتل المركز الخامس بدلا من السابع.

استمر على القمة بلجيكا وفرنسا والبرازيل وإنجلترا على الترتيب، يليهم البرتغال، ثم كرواتيا وإسبانيا وأوروجواي وسويسرا والدنمارك، فيما تواجد المنتخب الألماني بالمركز الـ11 والأرجنتيني بالـ12.

وقدمت إيطاليا 3 مراكز بالتصنيف لتصبح في المركز الـ14 أما هولندا فتقدمت مركزين لتتواجد خلف الأتزوري.

وتصدر منتخب إيران التصنيف الآسيوي فيما كان المنتخب القطري الأول عربيا في القارة الصفراء، يليه الإمارات والسعودية.

وفاز منتخب مصر على تنزانيا بهدف دون رد في المباراة الودية الأولى يوم الخميس ضمن الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية التي تنطلق بعد أيام.

هدف بضربة رأسية من أحمد المحمدي وعرضية أرسلها أحمد أيمن منصور منحتا الفراعنة الفوز على تنزانيا في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب في الإسكندرية.

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