لقجع: كنت على علم أن المغرب سيتعرض لحرب مباشرة من المصريين والتونسيين

شن فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، هجوما جديدا على نظيره الإفريقي، وخص باتهاماته مصر وتونس.

الوضع متأجج داخل جدران الاتحاد الإفريقي منذ الأحداث الجدلية التي أحاطت بنهائي دوري الأبطال بين الترجي والوداد يوم الجمعة الماضي، مباراة لم تُستكمَل بعد انسحاب الفريق المغربي لعدم استخدام تقنية الفيديو، ليُعلَن عن الفريق التونسي بطلا للمسابقة. (طالع التفاصيل)

ونقل موقع le360 تصريحات لقجع خلال اجتماعي بمدربي الدوري المغربي أمس الأحد: "عندما كان المغرب ضعيفا داخل جدران كاف، لم يكن يلتفت إليه أحد، لكنه عندما صار قويا، لفت إليه الانتباه، وأصبح في حرب مباشرة مع باقي الأطراف التي ترفض أن يكون له مكانة قوية في الاتحاد الإفريقي".

وواصل لقجع: "أنا مستعد للحرب، وقد أعددت لها منذ فترة طويلة، لأني أعلم أن مسؤولي كرة القدم في تونس ومصر سيشنون علينا حربا لإضعافنا".

وأتم: "أطالبكم بمساعدتي حتى نحارب الفساد في الاتحاد الإفريقي".

وكان لقجع، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس نادي نهضة بركان، قد شن هجوما حادا على كاف في الأيام الماضية، واصفا إياه بـ "أخطبوط فساد كروي يسيطر على الكرة الإفريقية". (طالع التفاصيل)

فيما ذكرت محطة المغربية الرياضية أن الاتحاد المغربي سيتقدم لنظيره الإفريقي اليوم الثلاثاء خلال اجتماع طارئ للجنة التنفيذية لـ كاف، بطلب لإعادة إياب الدور النهائي. (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا:

تأسيس أمم إفريقيا.. العدوان الثلاثي هددها والسودان يحتضن أحلام عبد العزيز سالم

لتخطي أحزانه في مدريد.. رسميا – لوبيتيجي مدربا جديدا لـ إشبيلية

رئيس الزمالك: رأسية بوطيب في مرمى الحدود ستجلب الدوري لنا.. ما حدث اليوم بسبب جروس

ما هي سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك بلقب الدوري

رسميا نهاية الصراع.. بتروجت يهبط والاتحاد ينجو والمصري يضمن المركز الرابع