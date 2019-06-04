ما هي سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك بلقب الدوري

انتهى الدوري بالنسبة لتحديد الهابطين للدرجة الثانية وعرفنا من سيشارك في المسابقات الإفريقية الموسم المقبل لكن سباق القمة سيظل ممتدا إلى ما بعد نهاية كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر.

وعقب تعادل الزمالك مع حرس الحدود إيجابيا في الدوري بهدف لمثله يوم الاثنين في ملعب المكس في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 30 من الدوري أصبح الموقف كالتالي:

1 – الأهلي 74 نقطة (خاض 32 مباراة)

3 – الزمالك 68 نقطة (خاض 31 مباراة)

وضمن الأهلي بالفعل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

أما الزمالك فيكفيه الفوز في أي مباراة من مبارياته الثلاثة المتبقية ليضمن هو الآخر المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

أما عن الصراع على لقب الدوري فالمباريات المتبقية للقطبين هي كالتالي:

الأهلي: المقاولون العرب- الزمالك.

الزمالك: الجونة- الإسماعيلي- الأهلي.

** تعثر الزمالك في أي مباراة قبل القمة سواء بالتعادل أو الهزيمة وفوز الأهلي على المقاولون يعني حسم المارد الأحمر اللقب الرابع له على التوالي.

فحينها سيصبح الموقف كالتالي قبل القمة حال تعادل الزمالك وفوز الأهلي على المقاولون:

الأهلي 77 نقطة

الزمالك 72 نقطة

حتى إذا فاز الزمالك في القمة سيصل للنقطة 75 وهو ما لن يكون كافيا لحصد لقب الدوري.

أما حال هزيمة الزمالك في أي مباراة فإن أقصى رصيد سيصل له قبل القمة هو 71 نقطة وحينها يفقد لقب الدوري لغريمه التقليدي أيضا.

هذا عن الأهلي، فماذا يحتاج الفارس الأبيض للفوز بلقبه الأول منذ عام 2015؟

أولا الفوز في كل مبارياته المقبلة. ليصبح الترتيب على النحو التالي:

الزمالك 77 نقطة

الأهلي 77 نقطة

وهنا المواجهات المباشرة ستصب في مصلحة الزمالك بعدما تعادلا سلبيا في الدور الأول.

حتى حال تعثر الأهلي أمام المقاولون بالهزيمة فإن الزمالك سيظل في حاجة ماسة للفوز عليه في القمة في الجولة الأخيرة في الدوري لحسم اللقب لصالحه.

أخيرا ماذا لو تساوى الفريقان في عدد النقاط والمواجهات المباشرة؟

لو تعثر الأهلي بالهزيمة أمام المقاولون سيظل رصيده عند 74 نقطة، والزمالك مع فوزه على الجونة والإسماعيلي سيصل لنفس عدد النقاط.

ولو تعادلا في القمة بأي نتيجة فإنه لن يتم النظر للمواجهات المباشرة وسننظر إلى فارق الأهداف.

وحتى الآن الأهلي لديه فارق أهداف +33 والزمالك كذلك لديه نفس الرصيد.

اقرأ أيضا

مصدر بـ المقاصة لـ في الجول: الأهلي أبدى اهتماما بلاعبنا.. والشيخ قد ينضم لنا نهائيا

أحمد أحمد: رئيس الترجي هددني أمام الجميع.. لا أعلم لماذا لا يعمل الـVAR في تونس

فرانس فوتبول: أحداث الترجي والوداد تدفع الكاف لـ"ثورة" في نظام نهائيات بطولات الأندية

الأهلي لـ في الجول: مهتمون باستمرار رمضان صبحي.. سنخاطب هدرسفيلد للشراء أو تجديد الإعارة

تشيلسي يقف بين صلاح وما لم يحققه أي لاعب عربي من قبل