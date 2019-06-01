رئيس الاتحاد المغربي: أخطبوط فساد كروي يسيطر على الكرة الإفريقية.. ولن نتأخر عن التصعيد

قال فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إن هناك أخطبوط فساد كروي تحكم ويتحكم في الكرة الإفريقية، تعليقا على أحداث مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي.

الترجي توج بدوري أبطال إفريقيا 2019 في مباراة نهائية لم تكتمل، بعد أن توقفت في الدقيقة 60 لرفض أفراد الوداد استكمالها دون مراجعة هدفهم الملغي، ليتم اكتشاف عدم تطبيق تقنية حكم الفيديو في المباراة من الأساس.

وصرح لقجع في كلمة ألقاها في افتتاح اجتماع إدارة الجامعة لمناقشة أحداث المباراة "نحن بصدد محاربة أخطبوط فساد كروي، لسنا بصدد تصحيح أخطاء تحكيمية ولا بصدد تقييم عمل شخص معين. فساد تحكم ويتحكم فينا والممسكون بزمامه يعرفونني وأعرفهم، وهم من نشروا الفساد في ميدان التحكيم خلال ترؤسهم للجنة التحكيم لسنوات".

وأردف "الوداد البيضاوي تعرض لظلم تحكيمي في ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والظلم الذي تعرض له لا يحتاج للمزايدة، ولن نتأخر ولو لثانية واحدة من أجل اتخاذ كل القرارات المناسبة في الوقت المناسب للدفاع بشكل واضح عن مصالح الكرة الوطنية حتى وإن تطلب ذلك تصعيدا، فسأكون أول من يتبناه".

وتجتمع إدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بإدارة الوداد البيضاوي من أجل مناقشة أحداث مباراة النهائي، في انتظار الخروج بقرارات حاسمة بخصوص الموضوع.

الترجي كان متقدما بهدف نظيف منذ نهاية الشوط الأول بعد نهاية الذهاب بالتعادل 1-1، عندما أدرك وليد الكرتي التعادل للوداد بضربة رأسية في الدققة 59، هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل.

عقب الإلغاء تم استئناف اللعب، لكن أفراد الوداد امتنعوا عن إكمال المباراة بسبب عدم اللجوء لتقنية الفيديو.

المباراة توقفت بعد ذلك لأكثر من ساعة ونصف، قبل أن ينهيها الحكم بكاري جاساما معلنا تتويج الترجي باللقب الثاني على التوالي والرابع في تاريخه.