بعد انسحاب الوداد بسبب أزمة تقنية الفيديو.. الترجي بطلا لإفريقيا للمرة الرابعة

السبت، 01 يونيو 2019 - 02:09

كتب : FilGoal

الترجي

بعد توقف لأكثر من ساعة ونصف أطلق باكاري جاساما حكم المباراة صافرته معلنا عن تتويج الترجي التونسي بطلا لإفريقيا بعد انسحاب الوداد.

الترجي التونسي تعادل مع الوداد بهدف لكل فريق في ذهاب نهائي دوري الأبطال في المغرب، وفي لقاء العودة نشبت أزمة كبرى تسببت في عدم استكمال المباراة.

الشوط الأول انتهى بتقدم الترجي بهدف عن طريق يوسف البلايلي في الدقيقة 42 ولكن الأزمة لم تكن هنا بل في الشوط الثاني.

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الوداد أدرك التعادل في الدقيقة ي الدقيقة 59 برأسية من وليد الكرتي، هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل، وتم استئناف اللعب بشكل طبيعي.

الإعادة التليفزيونية أثبتت صحة هدف الوداد ولكن الحكم استأنف اللقاء بشكل طبيعي مع عدم الرجوع لتقنية الفيديو.

لاعبو الوداد اعترضوا بشدة قبل أن يمتنعوا عن استكمال اللقاء، ليضطر جاساما لإيقاف اللعب.

الأمور لم تكن واضحة في البداية، ولم يكن واضحا سبب عدم عودة الحكم لتقنية الفيديو، ومع استمرار توقف اللعب عاد البث لأستوديو بي إن سبورتس.

مراسل قناة بي إن سبورتس من ملعب رادس كشف "تقنية الفيديو لم تعمل في المباراة بسبب خطأ فني".

وأضاف "الطرفان كانا على علم بعدم وجود تقنية الفيديو".

رغم علم لاعبو الوداد بذلك، وفقا لتصريحات مراسل بي إن سبورتس، إلا أن الفريق المغربي رفض تماما استكمال المباراة.

الغموض سيطر على الموقف مع ظهور أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي في أرض الملعب مع رئيس الوداد ورئيس الترجي.

استمرت المناقشات والمفاوضات وفي النهاية خرج الجميع من الملعب واتجه الحكم لدائرة المنتصف ليطلق صافرته ويعلن تتويج الترجي بعد انسحاب الوداد.

الترجي حقق دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه والمرة الثانية على التوالي.

وأصبح الترجي هو الفريق الرابع الذي ينجح في تحقيق البطولة موسمين على التوالي بعد الأهلي (فعل ذلك مرتين، 2005 و2006 ثم 2012 و2013) ومازيمبي (2009 و2010) و إنيمبا النيجيري (2003 و2004).

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