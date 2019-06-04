رئيس الزمالك: رأسية بوطيب في مرمى الحدود ستجلب الدوري لنا.. ما حدث اليوم بسبب جروس

يؤمن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بقدرة فريقه على التتويج بلقب الدوري المصري على الرغم من التعثر أمام حرس الحدود.

الزمالك تعادل إيجابيا بهدف لكل فريق أمام حرس الحدود في لقاء مؤجل من الجولة الـ 30 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس الزمالك: "جروس الذي يحصل على 50 مليون جنيه تعادل مع الإنتاج الحربي، وخالد جلال صاحب الـ 300 ألف جنيه تعادل مع الحدود. نفس الشيء".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة المحور "إذا استمر جروس ولعب اليوم أمام حرس الحدود، لكنا دفعنا 50 مليون جنيه. من أين أجلب تلك الأموال؟ إذا أردتم جروس، فلتدفعوا أنتم. جروس مدرب فاشل وكان لابد أن يرحل".

وواصل "رأسية أوباما في مرمى بترو أتليتكو جلبت الكونفدرالية لـ الزمالك. ورأسية خالد بوطيب في مرمى حرس الحدود ستجلب الدوري لـ الزمالك".

وتابع "أنا واثق تماما في ذلك. مهما كانت النتيجة اليوم، مصيرنا في أيدينا ولابد أن ننتصر في المباريات المقبلة".

وأردف "كنت سأشعر بالضيق في حالة خسارتنا أمام الحدود، لأن وقتها مصيرنا سيكون في يد المقاولون العرب، ولكننا لم نخسر ومن هنا فمصيرينا في أيدينا".

وأكمل حديثه قائلا: "لاعبو الزمالك اليوم كانوا ضحية جروس. من شارك منذ بداية الموسم، ومن لم يُشارك نهائيا، السبب هو جروس. خالد جلال تسلم لاعبي الزمالك من جروس وهم مُدمرون نفسيا وبدنيا ".

واستمر "بهاء مجدي سجل بالخطأ في مرماه وهذا يحدث لأي لاعب في أي فريق في العالم".





























































ويحتاج الزمالك للانتصار أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي لكي يحصد لقب الدوري.

وافتتح حرس الحدود أهداف المباراة في الدقيقة 34 عن طريق بهاء مجدي لاعب الزمالك الذي سجل بالخطأ في مرماه.

وأدرك خالد بوطيب التعادل لصالح الزمالك في الدقيقة 64.

وارتفع رصيد الزمالك عقب ذلك التعادل إلى 68 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في الدوري وخاض الفريق الأبيض 30 مباراة.

ويبتعد الزمالك عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين فقط ويمكن للفريق الأبيض تجاوزه حال فوزه بأي مباراة مقبلة له.

أما الزمالك فيبتعد عن الأهلي متصدر جدول الترتيب بست نقاط والفريق الأحمر خاض مباراة أكثر من الزمالك.

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