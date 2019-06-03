الرياضية المغربية: الاتحاد المغربي سيطلب إعادة لقاء الوداد والترجي على ملعب محايد

يستعد مجلس إدارة الاتحاد المغربي لكرة القدم للتقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي (كاف) لإعادة لقاء الترجي التونسي أمام الوداد الرياضي المغربي.

الترجي حافظ على لقبه للنسخة الثانية على التوالي، بعد انسحاب الوداد المغربي في إياب الدور النهائي. (طالع التفاصيل)

أحداث مثيرة للغاية في النهائي بسبب تقنية الفيديو، أدت لانسحاب الوداد قبل أن نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيانا، دعا فيه إلى اجتماع طارئ للجنة التنفيذية يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة الأحادث التي أحاطت بالمباراة. (طالع التفاصيل)

وأشارت قناة الرياضية المغربية وفقا لمصادرها الخاصة إلى "الاتحاد المغربي سيتقدم الثلاثاء المقبل بطلب رسمي بإعادة لقاء الترجي والوداد".

طلب الاتحاد المغربي سيتضمن "إعادة المباراة على ملعب محايد".

ماذا حدث

دخل الفريقان لقاء الإياب بعد التعادل ذهابا 1-1 في المغرب، قبل أن يتقدم الترجي بهدف قبل نهاية الشوط الأول.

في الدقيقة 59 حدثت الأزمة، عندما أدرك وليد الكارتي التعادل للوداد، هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل، وقام باستئناف اللعب دون الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد.

أفراد الوداد اعترضوا بشدة على عدم الرجوع للتقنية مطالبين باحتساب الهدف، وامتنعوا عن إكمال المباراة، لتتوقف المباراة لأكثر من ساعة ونصف، وتُلغى في نهاية المطاف مُعلنة عن تتويج الترجي للموسم الثاني على التوالي.

بعد المباراة جرت مراسم التتويج بشكل طبيعي وتسلَم أفراد الترجي الميداليات الذهبية، في غياب كامل للاعبي الوداد عن المشهد الختامي، رافضين تسلم الميداليات الفضية.

خليل شمام قائد الترجي ذكر في حديثه لـ beIN Sports أن الحكم جاساما أبلغه وقائد الوداد قبل المباراة، بوجود عطل في تقنية الفيديو سيمنع استخدامها، لكن قائد الفريق المغربي لم يفهم لغة الحكم وفقا للظهير التونسي. (طالع التفاصيل)

بعدها أعلن الاتحاد الإفريقي عن عقده لاجتماع طارئ للجنة التنفيذية، على خلفية أحداث مباراة الترجي والوداد.

وذكر كاف عبر موقعه الرسمي:

"على خلفية الأحداث التي وقعت في مباراة الترجي والوداد بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 وتوقف المباراة، قرر أحمد أحمد عقْد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية يوم 4 يونيو لمناقشة القضايا الإجراءات التنظيمية الخاصة بالحدث".

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