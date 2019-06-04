رسميا نهاية الصراع.. بتروجت يهبط والاتحاد ينجو والمصري يضمن المركز الرابع

انتهى كل شيء في صراع الهبوط. حُسمت الأمور في صراع المركز الرابع. بتروجت يهبط رفقة الداخلية والنجوم إلى الدرجة الثانية.

5 فرق كانت تتنافس اليوم الاثنين في الدوري المصري للهروب من المركز الـ 16 الذي يهبط للدرجة الثانية.

4 فرق نجحت فيما تبغاه. الاتحاد السكندري انتصر على سموحة. وادي دجلة فاز على الإنتاج الحربي وبتروجت تعادل مع المقاولون العرب بدون أهداف.

تعادل بتروجت أمام المقاولون العرب هي النتيجة التي أنهت كل شيء. الفريق البترولي كان يجب أن ينتصر للحفاظ على آخر أماله في البقاء ولكنه لم ينجح في ذلك.

تعادل سلبي أوصل بتروجت للنقطة 35 ليهبط رسميا إلى الدرجة الثانية.

كذلك أوصل التعادل، المقاولون العرب للنقطة 48 ليفقد رسميا فرصته في إنهاء الدوري في المركز الرابع.

المصري ضمن رسميا إنهاء الدوري في المركز الرابع، وهو المركز المؤهل لكأس الكونفدرالية الموسم المقبل في حالة كان بطل كأس مصر من خارج ثلاثي القمة.

الاتحاد السكندري انتصر على سموحة بثلاثية مقابل هدف.

الفريق السكندري لم يترك فرصة الهروب من الهبوط، ليسجل سريعا بعد مرور دقيقتين فقط عن طريق رأسية رزاق سيسيه.

وفي الدقيقة 28 سجل كريم الديب من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

شوط أول انتهى بتقدم الاتحاد بهدفين، قبل أن يعزز الاتحاد النتيجة بهدف ثالث عكسي عن طريق مدافع سموحة فارس مجاهد.

ولم يُغير هدف حسام حسن من علامة الجزاء من واقع هروب الاتحاد من الهبوط.

وفي لقاء آخر انتصر وادي دجلة على الإنتاج بفضل ثنائية محمد هلال من علامة الجزاء وإبراهيما نداي.

بينما سجل للإنتاج أحمد مجدي قبل لحظات قليلة من نهاية المباراة.

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