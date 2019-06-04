لتخطي أحزانه في مدريد.. رسميا – لوبيتيجي مدربا جديدا لـ إشبيلية

أعلن نادي إشبيلية عن التعاقد رسميا مع جولين لوبيتيجي ليكون مدربا جديدا للفريق بداية من الموسم المقبل.

رامون رودريجيز "مونتشي" المدير الرياضي لـ إشبيلية، اختار لوبيتيجي حتى يشغل منصب مدرب الفريق الأندلسي، في عقد يمتد لـ3 مواسم.

وكانت صحيفة "أس" الإسبانية قد ذكرت أن مونتشي يثق في لوبيتيجي للغاية، وسيتعاقد معه حتى عام 2022، خلافا لما اعتاد عليه في السابق.

صحيفة أس استعرضت عقود المدربين السابقين الذين أحضرهم مونتشي لتدريب إشبيلية، وبروزت التعاقد مع خورخي سامباولي لعامين فقط، فيما لم يتحصل أوناي إيمري على عقد يفوق العامين خلال فترة تواجده الطويلة مع الأندلسيين.

لوبيتيجي (52 عاما) سبق له تدريب رايو فايكانو، وريال مدريد (ب)، قبل أن يتولى تدريب الفئات العمرية المختلفة لمنتخبات إسبانيا.

لاحقا أشرف لوبيتيجي على تدريب بورتو، ثم منتخب إسبانيا الأول، وأخيرا ريال مدريد لأشهر قليلة مطلع الموسم الماضي، قبل أن يقال في نهاية أكتوبر 2018 لسوء النتائج.

من جانبه، بدأ إشبيلية الموسم الماضي بقيادة تدريبية لـ بابلو ماتشين، قبل أن يقال في الأنفاس الأخيرة من الموسم، ويعوضه خوسيه كاباروس الذي تم تشخيص إصابته بسرطان الدم، لكنه أكمل مهمته المؤقتة إلى نهايتها.

إشبيلية أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بالدوري الإسباني، وسيشارك في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

تأجيل بسبب رييس

صحيفة أس ذكرت أن إشبيلية كان على وشك إعلان التعاقد الرسمي مع لوبيتيجي يوم الإثنين، لكن وفاة قائده الأسبق خوسيه أنطونيو رييس صباح السبت في حادث أليم، تسبب في تأجيل الإعلان الرسمي.

إدارة إشبيلية انشغلت بمراسم تكريم رييس، ووجدت الوقت غير مناسب لإعلان التعاقد مع لوبيتيجي، لتؤجل الخطوة حتى اليوم الثلاثاء، في انتظار تقديمه في مؤتمر صحفي غدا الأربعاء.

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