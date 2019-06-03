نفى مصدر مسؤول داخل الأهلي ما تردد عن رغبة مارتين لاسارتي المدير الفني لـ الفريق في الاستغناء عن وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "لاسارتي لم يطلب الاستغناء عن أزارو. ما يُقال ليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لاسارتي لم يُحدد حتى الآن احتياجات الموسم المقبل واللاعبين الذين لا يرغب في استمرارهم".

وواصل "لا صحة على الإطلاق لما يتم تداوله. لاسارتي لم يتحدث نهائيا عن احتياجات الموسم الجديد وقائمة الفريق".

وخرجت بعض التقارير الإعلامية لتشير إلى طلب لاسارتي الاستغناء عن أزارو، وهو ما نفاه المصدر المسؤول في الأهلي.

أزارو انضم إلى الأهلي في 2017 قادما من الدفاع الحسني الجديدي المغربي، حتى 2021.

وسجل أزارو 7 أهداف وصنع 4 خلال مشاركته في 26 مباراة هذا الموسم.

وحصد المهاجم المغربي صاحب الـ 23 عاما لقب هداف الدوري المصري الموسم الماضي بعد تسجيله 18 هدفا.

الأهلي في المركز الأول على سلم ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة ويتبقى له مواجهة المقاولون العرب إلى جانب مواجهة الزمالك.

منافسة على أشدها بين الأهلي والزمالك (67 نقطة من 30 مباراة) من المنتظر أن تمتد لبعد نهاية كأس الأمم الإفريقية في شهر يوليو المقبل.

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