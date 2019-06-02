تقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم بشكوى في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يطلب من خلالها سحب لقب كأس الكونفدرالية من الزمالك، حسبما كشف مصدر مسؤول.

مصدر مسؤول في الكاف تحدث مع FilGoal.com قائلا: "الاتحاد المغربي أرسل شكوى بسحب لقب الكونفدرالية من الزمالك".

وأضاف "لجنة الانضباط في الكاف حددت يوم السابع من شهر يونيو الحالي للنظر في شكوى الاتحاد المغربي".

وواصل "شكوى الاتحاد المغربي تعتمد على عدم طرد الحكم لـ جنش في لقطة إعادة ركلة جزاء نهضة بركان".

وكشف الاتحاد المغربي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي في وقت سابق تقدمه بشكوى رسمية بسبب " الخطأ الفني خلال مباراة الزمالك ونهضة بركان".

وأشار الاتحاد إلى " الاحتجاج بسبب قرار الحكم بإعادة ركلة ترجيح تصدى لها محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك، بسبب تقدمه من خط المرمى. وأخرج حكم اللقاء بطاقة صفراء من جيبه، قبل أن يعيدها مرة أخرى دون أن يشهرها".

وحسب بيان الاتحاد المغربي، فإن هذا القرار يستوجب حصول اللاعب على بطاقة صفراء، وعدم حصوله على الإنذار يعد خطأ فنيا في تطبيق القانون.

وكان جنش يملك بطاقة صفراء خلال أحداث اللقاء، ما يعني أن حصوله على الإنذار الثاني كان سيعني طرده واستكمال الزمالك لركلات الترجيح بأحد اللاعبين كحارس مرمى.

وتوج الزمالك بطلا لكأس الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان بركلات الترجيح.

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