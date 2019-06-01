قائد الترجي: الحكم أبلغنا بعدم وجود VAR قبل المباراة وقائد الوداد لم يفهم لجهله باللغة

أكد خليل شمام قائد نادي الترجي، رواية مراسل beIN Sports، وقال إنه كان يعلم بعدم استخدام تقنية الفيديو خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الترجي توج بدوري أبطال إفريقيا في مباراة إياب لم تُكتمَل على حساب الوداد، بعد توقف المواجهة منذ الدقيقة 59. (طالع التفاصيل)

وقال شمام بعد المباراة في حديثه لـ beIN Sports: "الحكم جمعنا وأخبرنا بوجود خلل في تقنية الفيديو، واستفسر إن كنا نقبل خوض المباراة بدونه، فوافقت".

وأضاف: "من الوارد أن قائد الوداد لا يفهم الفرنسية والإنجليزية، وبالتالي لم يفهم حديث الحكم، هذه ليست مشكلتنا".

وواصل شمام الذي حقق لقبه الشخصي الثالث في البطولة: "الترجي استحق التتويج عن جدارة".

مختتما: "المنافس أدرك أن الترجي أقوى منه، وبالتالي لجأ إلى أساليب أخرى".

الترجي كان متقدما بهدف نظيف منذ نهاية الشوط الأول بعد نهاية الذهاب بالتعادل 1-1، عندما أدرك وليد الكرتي التعادل للوداد بضربة رأسية في الدققة 59، هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل.

عقب الإلغاء تم استئناف اللعب، لكن أفراد الوداد امتنعوا عن إكمال المباراة بسبب عدم اللجوء لتقنية الفيديو.

المباراة توقفت بعد ذلك لأكثر من ساعة ونصف، قبل أن ينهيها الحكم جاساما معلنا تتويج الترجي باللقب الثاني على التوالي والرابع في تاريخه.

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