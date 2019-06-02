كشف نادر شوقي وكيل رمضان صبحي حقيقة وصوله لاتفاق مع الأهلي بخصوص استمرار جناح المارد الأحمر مع الفريق عقب نهاية فترة الإعارة.

الأهلي استعار رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من فريق هدرسفيلد الإنجليزي لمدة 6 أشهر. إعارة تنتهي في الأول من شهر يوليو المقبل.

وقال نادر شوقي: "كل ما يتردد حاليا عن اتفاق الأهلي معنا على استمرار رمضان صبحي، ليس صحيحا على الإطلاق. مجرد اجتهادات فقط ولا أساس لها على أرض الواقع".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "الأهلي لم يتقدم حتى الآن بأي عرض من أجل تمديد إعارة رمضان صبحي أو ضمه بشكل نهائي من هدرسفيلد".

وواصل "عقد رمضان صبحي لا يتضمن أي شروط جزائية، ومصير اللاعب سيتحدد مع نهاية فترة الإعارة".

وأتم "بعد نهاية فترة الإعارة سيعود رمضان صبحي إلى هدرسفيلد في حالة لم يجد أي جديد، وسننتظر بعدها لتحديد مصيره".

أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي كشف في وقت سابق أثناء إعلان الصفقة "إعارة رمضان صبحي لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد بموافقة الطرفين". (طالع التفاصيل)

وشارك رمضان صبحي في 16 مباراة في الدوري المصري مع الأهلي هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف.

وانضم صاحب الـ 21 عاما إلى هدرسفيلد في يونيو من العام الماضي ولمدة 3 سنوات قابلة للتمديد لعام آخر.

مع هدرسفيلد، ظهر رمضان صبحي في 4 مباريات في الدوري الإنجليزي.

الأهلي في المركز الأول على سلم ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة ويتبقى له مواجهة المقاولون العرب إلى جانب مواجهة الزمالك.

منافسة على أشدها بين الأهلي والزمالك (67 نقطة من 30 مباراة) من المنتظر أن تمتد لبعد نهاية كأس الأمم الإفريقية في شهر يوليو المقبل.

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