طه إسماعيل يكشف تفاصيل الاجتماع الأول للجنة التخطيط في الأهلي

قال طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط التي شكلها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها اليوم الأحد لاستعراض الخطوط العريضة الخاصة بالتخطيط لمختلف قطاعات كرة القدم داخل النادي.

وأعلن الخطيب تشكيل لجنة برئاسة طه إسماعيل وتضم في عضويتها كلا من زكريا ناصف وخالد بيبو، وعقدت اللجنة أولى جلساتها اليوم الأحد في حضور رئيس الأهلي.

وأضاف إسماعيل "الجلسة شهدت استعراض كافة المعطيات الخاصة بقطاع كرة القدم سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو قطاع الأكاديميات وأيضا إدارة المواهب، وذلك من أجل وضع تصور شامل لخطة العمل خلال المرحلة المقبلة بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة التي يأتي في مقدمتها تحقيق البطولات المختلفة في كافة قطاعات كرة القدم، وذلك من أجل إسعاد جماهير النادي".

وأوضح "اللجنة وضعت الخطوط الأولية لخطة قصيرة الأجل المتعلقة بالتخطيط حتى بداية الموسم المقبل، على أن يعقبها العديد من الجلسات الخاصة بوضع استراتيجية طويلة الأجل خاصة بالتخطيط لمختلف قطاعات كرة القدم داخل النادي، وأيضا تحديد كافة الأمور المتعلقة بترتيب الأمور الفنية الخاصة بفريق الكرة الموسم المقبل".

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد جلسات منفردة مع كل قطاع على حدة، سواء قطاع الناشئين أو إدارة المواهب أو إدارة الأكاديميات أو الفريق الأول بعدما ينهي موسمه الكروي الحالي.

كما كشف رئيس لجنة التخطيط بالنادي عن أن جلسة اليوم شهدت أيضا استعراض كيفية تحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة من أبناء النادي لضمان عدم خسارة جهودهم، ومن أجل الاعتماد عليهم بشكل كامل في تحقيق أهداف مستقبلية.

وأتم "اللجنة مستمرة في عقد اجتماعاتها من أجل تحقيق الأهداف المنشودة بوضع الأهلي دائما على القمة في مختلف القطاعات والمنافسات المختلفة".