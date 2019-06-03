مدرب الترجي: الوداد افتعل فضيحة عندما تأكد من الهزيمة.. يريدون تنغيص فرحتنا

شدد معين الشعباني المدير الفني لنادي الترجي، على استحقاق فريقه التتويج بدوري أبطال إفريقيا 2019.

الترجي حافظ على لقبه للنسخة الثانية على التوالي، بعد انسحاب الوداد المغربي في إياب الدور النهائي. (طالع التفاصيل)

وصرّح الشعباني: "أستغرب حملة التشويه التي طالت الترجي قاهر الأندية الإفريقية والذي أنهى المسابقة دون هزيمة".

وأضاف الشعباني في تصريحات نقلها موقع الصريح التونس: "الفريق الذي ينتظر هدايا لا يتأهل مرتين للنهائي في ظرف 6 أشهر دون هزيمة".

وواصل: "الوداد ولاعبوه تأكدوا أنهم لن يهزموا الترجي، فافتعلوا فضيحة".

وأتم: "سجل الوداد لا يساوي شيئا أمام الترجي تاريخيًا، لكنهم أرادوا تنغيص الفرحة".

وكانت مباراة إياب الدور النهائي قد توقفت في الدقيقة 60 بعد أن ألغى الحكم هدفا للوداد، كان كفيلا بجعل النتيجة 1-1، وهي نفس نتيجة الذهاب.

أفراد الوداد طالبوا باللجوء إلى تقنية الفيديو لاحتساب هدفهم، الطلب الذي لم يكن ممكن تلبيته، إذ لم يتم استعمال التقنية أثناء المباراة، ونادي الوداد جهل هذه الحقيقة، ليقرر الانسحاب من المواجهة، ويُنهي الحكم باكاري جاساما المباراة بعد أكثر من ساعة ونصف على توقفها معلنا الترجي بطلا.

بعد المباراة مباشرة، نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيانا، دعا فيه إلى اجتماع طارئ للجنة التنفيذية يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة الأحادث التي أحاطت بالمباراة. (طالع التفاصيل)

فيما أعلن سعيد الناصيري رئيس الوداد عن نية ناديه التصعيد لأعلى الجهات، رافضا "الظلم الذي وقع على فريقه" على حد وصفه. (طالع التفاصيل)

وصرّح أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي أمس الأحد:

"هدف الوداد في مرمى الترجي يعد صحيحا ولا غبار عليه على الإطلاق".

وأضاف في تصريحاته مع صحيفة (المنتخب) المغربية "من لا يرى هدف الوداد صحيحا، فليغير من هوايته ولا يتابع كرة القدم".

وواصل "الهدف صحيح وأنا من زاوية مشاهدتي رأيت صحته دون أن أكون في حاجة لتقنية الفيديو. الهدف لا غبار عليه".

وتعجب "لم أستوعب حتى الآن ما حدث في المباراة وكيف تم رفض الهدف. مثل تلك الأشياء تثير الشكوك ولم أعد أعرف حقيقة ما الذي يحدث".

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