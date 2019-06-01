رئيس الوداد: لم ننسحب من نهائي إفريقيا.. سنلجأ لـ فيفا والمحكمة الرياضية

قال سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد المغربي، إن فريقه لم ينسحب من نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي.

الترجي توج بدوري أبطال إفريقيا 2019 في مباراة نهائية لم تكتمل، بعد أن توقفت في الدقيقة 60 لرفض أفراد الوداد استكمالها دون مراجعة هدفهم الملغي. (طالع التفاصيل)

وصرّح الناصيري بعد المباراة: "أتعجب مما وصلت له كرة القدم الإفريقية".

وأضاف في تصريحات نقلها موقع le 360 المغربي: "الوداد لم ينسحب، بل أردنا إكمال المباراة بتقنية الفيديو بعد أن أعطونا تصريح باستخدامه، كنا متمسكين بإكمال المباراة بشرط مراجعة الهدف الملغي".

وأضاف: "الوداد سيسلك جميع الوسائل القانونية للدفاع عن حقه بعد الظلم الذي تعرّض له أمام الترجي".

وأضاف: "إدارة النادي لن تسكت، وستصعّد المسألة إلى أعلى المستويات".

وأضاف الناصيري: "من غير المعقول أن تتم هذه الممارسات على مرأى رئيس الاتحاد الإفريقي الذي حضر وتابع تفاصيل المباراة دون إصدار أي رد فعل".

مختتما: "سألجأ إلى الاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية".

ماذا حدث

دخل الفريقان لقاء الإياب بعد التعادل ذهابا 1-1 في المغرب، قبل أن يتقدم الترجي بهدف قبل نهاية الشوط الأول.

في الدقيقة 59 حدثت الأزمة، عندما أدرك وليد الكارتي التعادل للوداد، هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل، وقام باستئناف اللعب دون الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد.

أفراد الوداد اعترضوا بشدة على عدم الرجوع للتقنية مطالبين باحتساب الهدف، وامتنعوا عن إكمال المباراة، لتتوقف المباراة لأكثر من ساعة ونصف، وتُلغى في نهاية المطاف مُعلنة عن تتويج الترجي للموسم الثاني على التوالي.

بعد المباراة جرت مراسم التتويج بشكل طبيعي وتسلَم أفراد الترجي الميداليات الذهبية، في غياب كامل للاعبي الوداد عن المشهد الختامي، رافضين تسلم الميداليات الفضية.

خليل شمام قائد الترجي ذكر في حديثه لـ beIN Sports أن الحكم جاساما أبلغه وقائد الوداد قبل المباراة، بوجود عطل في تقنية الفيديو سيمنع استخدامها، لكن قائد الفريق المغربي لم يفهم لغة الحكم وفقا للظهير التونسي. (طالع التفاصيل)

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