إذاعة مغربية تكشف هوية صاحب قرار انسحاب الوداد أمام الترجي

ذكرت إذاعة مغربية أن انسحاب الوداد البيضاوي من نهائي دوري أبطال إفريقيا، حدث بتعليمات من فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم.

الترجي توج بدوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي في مباراة نهائية لم تستكمل، بعد انسحاب الوداد على خلفية عدم استخدام تقنية الفيديو خلال المواجهة. (طالع التفاصيل)

وذكرت الإذاعة أن لقجع تواصل مع سعيد الناصري رئيس نادي الوداد، وطالبه بالانسحاب من المباراة.

لقجع، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد الإفريقي، غاب عن المباراة في ملعب رادس لأسباب صحية وفقا لصحيفة "المنتخب" المغربية، بعد أقل من أسبوع على ظهوره في إياب نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان في استاد برج العرب.

ماذا حدث

دخل الفريقان لقاء الإياب بعد التعادل ذهابا 1-1 في المغرب، قبل أن يتقدم الترجي بهدف قبل نهاية الشوط الأول.

في الدقيقة 59 حدثت الأزمة، عندما أدرك وليد الكارتي التعادل للوداد، هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل، وقام باستئناف اللعب دون الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد.

أفراد الوداد اعترضوا بشدة على عدم الرجوع للتقنية مطالبين باحتساب الهدف، وامتنعوا عن إكمال المباراة، لتتوقف المباراة لأكثر من ساعة ونصف، وتُلغى في نهاية المطاف مُعلنة عن تتويج الترجي للموسم الثاني على التوالي.

بعد المباراة جرت مراسم التتويج بشكل طبيعي وتسلَم أفراد الترجي الميداليات الذهبية، في غياب كامل للاعبي الوداد عن المشهد الختامي، رافضين تسلم الميداليات الفضية.

خليل شمام قائد الترجي ذكر في حديثه لـ beIN Sports أن الحكم جاساما أبلغه وقائد الوداد قبل المباراة، بوجود عطل في تقنية الفيديو سيمنع استخدامها، لكن قائد الفريق المغربي لم يفهم لغة الحكم وفقا للظهير التونسي. (طالع التفاصيل)

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