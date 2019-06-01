خاص عمرو فهمي يكشف مفاجأة عبر في الجول: إياب نهائي الأهلي والترجي أقيم دون تقنية الفيديو.. وأزمة في الذهاب

السبت، 01 يونيو 2019 - 02:32

كتب : فادي أشرف

عمرو فهمي

كشف عمرو فهمي السكرتير العام السابق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مفاجأة كبرى خاصة بمواجهتي الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

أزمة الذهاب

تحدث عمرو فهمي قائلا: "كانت هناك أزمة بسبب تقنية الفيديو قبل لقاء الذهاب بين الأهلي والترجي. التقنية لم تكن لتتواجد في المباراة".

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وأضاف في تصريحاته الخاصة مع FilGoal.com "تقنية الفيديو لم تكن للتواجد في المباراة وأبلغت الأهلي بذلك بالفعل".

وواصل "أبلغت الأهلي بأنه في حالة رفضهم إقامة المباراة بسبب عدم وجود تقنية الفيديو سيتم احتساب نتيجة اللقاء 2-0 لصالح الترجي في لقاء الذهاب".

واستدرك "لكن الأهلي بدوره تحرك بقوة وفي النهاية نجح في أن يجعل تقنية الفيديو تظهر في المباراة".

لقاء الذهاب أقيم بشكل طبيعي وانتصر الأهلي بثلاثية مقابل هدف في لقاء شهد عودة الحكم الجزائري مهدي عبيد لتقنية الفيديو 3 مرات واحتسب 3 ركلات جزاء (2 لـ الأهلي – 1 لـ الترجي).

ولكن ماذا حدث في لقاء العودة؟

يُكمل عمرو فهمي حديثه قائلا: "في لقاء العودة في رادس لم تتواجد تقنية الفيديو في المباراة".

وأشار "تم استغلال غيابي بسبب العلاج، وأقيم لقاء الترجي والأهلي في رادس دون تقنية الفيديو".

في رادس، انتصر الترجي التونسي بثلاثية مقابل لا شيء على حساب الأهلي ليتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، وقتها.

وفي الساعات الأولى من يوم السبت، توج الترجي التونسي بطلا من جديد لدوري أبطال إفريقيا بعد انسحاب الوداد بسبب أزمة تقنية الفيديو. (طالع التفاصيل)

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