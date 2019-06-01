واقعة تقنية الفيديو في نهائي إفريقيا ليست الأولى من نوعها والسبب فرنسا

أزمة كبرى حدثت في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا والسبب "العطل الفني" في تقنية الفيديو خلال لقاء الترجي التونسي والوداد الرياضي المغربي.

الترجي تقدّم في النتيجة بنهاية الشوط الأول، قبل أن يسجل الوداد هدف التعادل في الدقيقة 59 برأسية من وليد الكرتي، هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل.

بعد استئناف اللعب وعدم الرجوع لتقنية الفيديو، امتنع لاعبو الوداد عن إكمال المباراة، مطالبين باحتساب الهدف، ليضطر الحكم باكاري جاساما إلى إيقاف المواجهة، وأثبتت الإعادة التليفزيونية صحة الهدف.

مراسل بي إن سبورتس من ملعب رادس قال: "سبب الأزمة هو عطل في تقنية الفيديو والحكم أخطر قائد الوداد وقائد الترجي بذلك بالفعل وأن العطل سيتم إصلاحه".

ما حدث في إياب نهائي إفريقيا ليس الأول من نوعه، فنفس الواقعة حدثت من قبل في الدوري الفرنسي هذا الموسم ولكن بتفاصيل مختلفة.

في الـ 30 من شهر سبتمبر من عام 2018 وتحديدا في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي، في لقاء رين ضد تولوز والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

رين تقدم أولا من علامة الجزاء بهدف في الدقيقة 70 عن طريق مباي نيانج وهي ركلة الجزاء التي اعترض عليها لاعبو تولوز.

ولكن لماذا لم يعود الحكم لتقنية الفيديو؟ السبب "عطل فني".

ألان كاسانوفا المدير الفني لفريق تولوز تحدث بعد المباراة قائلا: "طاقم الحكام بالكامل جاء لنا قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول وأخبرني بأن تقنية الفيديو لا تعمل".

وأضاف في تصريحاته مع إذاعة مونت كارلو الفرنسية "كذلك تم استدعاء قائد فريقنا وكذلك قائد رين وتم اخبراهما بذلك".

كريستوفر جوليان لاعب تولوز الذي تسبب في ركلة الجزاء التي اُحتسبت على فريقه، انفجر غاضبا بعد المباراة قائلا: "منذ بداية الموسم وتقام المباريات بتقنية الفيديو وفجأة أخبرنا الحكم بأنه لن يقدر على الذهاب لتقنية الفيديو بسبب عطل".

وتابع "إذا كانت تقنية الفيديو تعمل، لما احتسبت ركلة الجزاء".

شاهد اللقطة في الدقيقة 1:50 ثانية واحكم بنفسك على لقطة ضربة الجزاء..

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