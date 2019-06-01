قبل مواجهة الزمالك في السوبر.. رسميا – نجم الترجي إلى الدوري السعودي

السبت، 01 يونيو 2019 - 03:03

كتب : FilGoal

سعد بقير صاحب هدفي الترجي في الأهلي

أعلن نادي أبها السعودي تعاقده رسميا مع الدولي التونسي سعد بقير نجم الترجي وذلك بعد ساعات قليلة من نهاية نهائي دوري أبطال إفريقيا.

لاعب الوسط سعد بقير صاحب الـ 25 عاما توج مع الترجي التونسي بلقب دوري الأبطال للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد انسحاب بسبب أزمة تقنية الفيديو. (طالع التفاصيل)

وبعد ساعات قليلة من نهاية المباراة، أعلن نادي أبها السعودي تعاقده مع سعد بقير لمدة موسمين قادما من الترجي التونسي.

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رحيل سعد بقير يؤكد غيابه عن الترجي في مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي.

وتقام مباراة السوبر الإفريقي أحد أيام 16 أو 17 أو 18 من شهر أغسطس من العام الجاري.

نادي أبها السعودي صعد حديثا إلى الدوري السعودي للمحترفين وذلك بعد تتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى.

ولعب سعد بقير 27 مباراة مع الترجي هذا الموسم ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع مرة.

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