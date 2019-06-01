قبل مواجهة الزمالك في السوبر.. رسميا – نجم الترجي إلى الدوري السعودي

أعلن نادي أبها السعودي تعاقده رسميا مع الدولي التونسي سعد بقير نجم الترجي وذلك بعد ساعات قليلة من نهاية نهائي دوري أبطال إفريقيا.

لاعب الوسط سعد بقير صاحب الـ 25 عاما توج مع الترجي التونسي بلقب دوري الأبطال للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد انسحاب بسبب أزمة تقنية الفيديو. (طالع التفاصيل)

وبعد ساعات قليلة من نهاية المباراة، أعلن نادي أبها السعودي تعاقده مع سعد بقير لمدة موسمين قادما من الترجي التونسي.

🔴 رسمياً .. أنهت إدارة نادي #ابها إجراءات تسجيل اللاعب الدولي التونسي #سعد_بقير بعقد يمتد لمدة سنتين ، لتمثيل الفريق الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .#نادي_ابها#تعاقدات_ابها pic.twitter.com/vF67se7rqs — نادي أبها السعودي (@abhaFC) June 1, 2019

رحيل سعد بقير يؤكد غيابه عن الترجي في مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي.

وتقام مباراة السوبر الإفريقي أحد أيام 16 أو 17 أو 18 من شهر أغسطس من العام الجاري.

نادي أبها السعودي صعد حديثا إلى الدوري السعودي للمحترفين وذلك بعد تتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى.

ولعب سعد بقير 27 مباراة مع الترجي هذا الموسم ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع مرة.

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