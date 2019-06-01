بالفيديو - تعرف على تفاصيل أزمة نهائي إفريقيا بالتدرج الزمني

تتويج غير مألوف حققه الترجي لدوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد في مباراة نهائية لم تكتمل.. تعرّف على الجدول الزمني للأزمة التي هزت أركان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

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الترجي بطلا لدوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي

باكاري جاساما يلغي المباراة معلنا تتوج الترجي باللقب بعد امتناع لاعبي الوداد عن إكمال المباراة

مراسل beIN Sports: تقنية الفيديو عادت للعمل منذ نصف ساعة

لاعبو الفريقين يجرون الإحماء على أرض الملعب في وجود طاقم التحكيم على أرض الملعب

أكثر من ساعة على إيقاف المباراة ولا جديد بشأن الأزمة

مراسل beIN Sports: تقنية الفيديو كانت معطلة بسبب عدم وصول قطعة، والطرفان كانا على علم بذلك.

انتهى الوقت الأصلي من المباراة وهبط مسؤولو الاتحاد الإفريقي لأرض الملعب وعلى رأسهم أحمد أحمد رئيس كاف.

شاهد اللقطة

شهدت مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي حالة تحكيمية جدلية، أدت إلى توقف المباراة لأكثر من 15 دقيقة.

الترجي يستقبل الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في استاد رادس، بعد التعادل ذهابا 1-1 في المغرب.

الترجي تقدّم في النتيجة بنهاية الشوط الأول، قبل أن يسجل الوداد هدف التعادل في الدقيقة 59 برأسية من وليد الكرتي، هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل.

بعد استئناف اللعب وعدم الرجوع لتقنية الفيديو، امتنع لاعبو الوداد عن إكمال المباراة، مطالبين باحتساب الهدف، ليضطر الحكم باكاري جاساما إلى إيقاف المواجهة.

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