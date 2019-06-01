موقعة نارية منتظرة بين الزمالك والترجي.. تعرف على موعد السوبر الإفريقي

توج الزمالك بطلا لكأس الكونفدرالية. الفارس الأبيض عاد من جديد لمنصة التتويج الإفريقي والآن تنتظره بطولة إفريقية جديدة. هنا نتحدث عن مواجهة الترجي التونسي في السوبر الإفريقي.

وتقام مباراة السوبر الإفريقي أحد أيام 16 أو 17 أو 18 من شهر أغسطس من العام الجاري.

حتى الآن لم يُعلن بشكل رسمي عن مكان إقامة المباراة التي أقيمت النسخة الماضية منها في الدوحة، مع تقارير صحفية تُشير لإقامة اللقاء في الإمارات هذه المرة. (طالع التفاصيل)

الطرف الأول هو الزمالك الذي انتصر عن جدارة واستحقاق بلقب كأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.

أما الطرف الثاني فهو الترجي الذي حقق دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي بعد انسحاب الوداد الرياضي المغربي بسبب أزمة تقنية الفيديو. (طالع التفاصيل)

وحصد الزمالك 3 ألقاب سوبر إفريقي من 4 مواجهات سوبر في تاريخه.

بينما حقق الترجي لقب السوبر الإفريقية مرة من أصل 4 مواجهات في تاريخه كان آخرها الخسارة أمام الرجاء البيضاوي المغربي بهدفين مقابل هدف.

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