قوائم أمم إفريقيا – زياش وبوطيب وحمد الله يقودون اختيارات المغرب النارية.. وغياب أزارو

ظهر اسم مهاجم الزمالك خالد بوطيب ضمن قائمة المغرب الأولية لكأس الأمم الإفريقية، في وقت خرج منها مهاجم الأهلي وليد أزارو.

بوطيب صاحب الـ32 عاما سيكون على موعد لزيادة عدد مبارياته الـ20 الدولية في البطولة المقامة في مصر الصيف المقبل، أما أزارو، فيستمر غيابه عن المنتخب الذي بدأ في نوفمبر الماضي بعد ودية تونس.

ويبرز بين القائمة أسماء كبرى مثل منير الكجوي المحمدي وياسين بونو والمهدي بنعطية وأشرف حكيمي وحكيم زياش ونصير مزراوي وأمين حارث.

هيرفي رينار خير ضم عبد الرزاق حمد الله هداف الدوري السعودي وماكينة أهداف النصر، على حساب يوسف العربي هداف الدحيل القطري.

المغرب مرشح كبير للبطولة، حيث يقع في المجموعة الرابعة ضد كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.

وأتت القائمة الأولية ذات الـ27 اسما كالتالي..

حراسة المرمى: منير الكجوي المحمدي (مالاجا الإسباني) – ياسين بونو (جيرونا الإسباني) – أحمد التكناوتي (الوداد) – عبد العالي المحمدي (نهضة بركان)

الدفاع: مروان داكوستا (اتحاد جدة السعودي) – رومان غانم سايس (وولفرهامبتون الإنجليزي) – عبد الحميد يونس (ستاد ريم الفرنسي) – مهدي بنعطية (الدحيل القطري) – أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند الألماني).

الوسط: كريم الأحمدي (اتحاد جدة السعودي) – يوسف آيت بن ناصر (سانت إيتيان الفرنسي) – المهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي) – مبارك بوصوفة (الشباب السعودي) – يونس بلهندة (جالاتاسراي التركي) – فيصل فجر (كان الفرنسي) – نور الدين أمرابط (النصر السعودي) – حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي) – نصير مزراوي (أياكس أمستردام الهولندي) – يوسف النصيري (ليجانيس الإسباني) – سفيان بوفال (سيلتا فيجو الإسباني) – نبيل درار (فناربخشة التركي).

الهجوم: عبد الرازق حمد الله (النصر السعودي) – خالد بوطيب (الزمالك المصري) – عبد الكريم باعدي (حسنية أغادير) – أمين حارث (شالكه الألماني) – أسامة إدريسي (ألكمار الهولندي) – أيوب الكعبي (هيبي تشاينا فورتشون الصيني).

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