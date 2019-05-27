بقيادة جينياك.. أونال تيجيريس بطلا للدوري المكسيكي للمرة السابعة في تاريخه

نجح أونال تيجيريس في العودة لمنصات التتويج محليا بالفوز بلقب الدوري المكسيكي مرحلة كلاوسورا 2019 وحصد اللقب السابع تاريخيا.

وتفوق تيجيريس على كلوب ليون بهدف نظيف في مجموع اللقاءين بفضل هدف الفرنسي بيير أندريه جينياك في مباراة الذهاب.

اللقاء الأول انتهى بهدف نظيف وفي العودة حسمَ التعادل السلبي فوز تيجيريس بلقب الدوري لأول مرة منذ 2017.

ورفع جينياك بفضل هدفه في مباراة الذهاب رصيده إلى 104 هدفا بقميص تيجيريس ليتساوى مع المكسيكي توماس بوي في صدارة هدافي النادي تاريخيا ويفصله هدف عن الانفراد بالرقم القياسي.

وعادل أونال تيجيريس رصيد أونام بوماس وكلوب ليون في عدد الألقاب في المركز الخامس من قائمة المتوجين باللقب برصيد 7.

ويعد كلوب أمريكا الأكثر تتويجا بلقب الدوري المكسيكي برصيد 13 لقبا.

وتأهل كلا من كلوب أمريكا وكروز أزول وأونال تيجيريس وكلوب ليون لتمثيل المكسيك في دوري أبطال الكونكاف 2020 بعدما تأهلوا لنهائي مرحلتي أبرتورا وكلاوسورا.

كما يتواجه أونال تيجيريس مع كلوب أمريكا في مباراة بطل الأبطال والتي تعد بمثابة السوبر بين بطلي مرحلتي أبرتورا وكلاوسورا للدوري موسم 2018-19.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة أتلانتا يونايتد بطل الدوري الأمريكي 2018، في مباراة تجمع بين بطل الدوري في الدولتين تحت مسمى كأس الأبطال.

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