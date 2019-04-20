مستشفى الأهلي – فحص طبي لرمضان ومحارب وهاني لتحديد موعد مشاركتهم

يخضع الثلاثي رمضان صبحي، وإسلام محارب، ومحمد هاني، ثلاثي الأهلي لفحص طبي اليوم السبت قبل انطلاق مران الفريق.

ويأتي الفحح لتحديد موعد مشاركتهم في المران الجماعي ومدى جاهزيتهم للتواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويخضع الثلاثي لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الأخيرة؛ للتعافى من الإصابة، فيما يتحدد اليوم موعد مشاركتهم في المران الجماعي بعد الخضوع للفحص الطبي.

ويؤدي الأهلي مرانه عصر اليوم؛ على ملعب مختار التتش في الجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري يوم الخميس المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 للدوري المصري.

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