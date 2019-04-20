مستشفى الأهلي – فحص طبي لرمضان ومحارب وهاني لتحديد موعد مشاركتهم

السبت، 20 أبريل 2019 - 12:02

كتب : حسام نور الدين

رمضان صبحي - الأهلي - صن داونز

يخضع الثلاثي رمضان صبحي، وإسلام محارب، ومحمد هاني، ثلاثي الأهلي لفحص طبي اليوم السبت قبل انطلاق مران الفريق.

ويأتي الفحح لتحديد موعد مشاركتهم في المران الجماعي ومدى جاهزيتهم للتواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويخضع الثلاثي لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الأخيرة؛ للتعافى من الإصابة، فيما يتحدد اليوم موعد مشاركتهم في المران الجماعي بعد الخضوع للفحص الطبي.

أخبار متعلقة

تركي آل الشيخ: الأهلي سيكون بطلا للدوري.. وتلك أسباب عدم تتويج الزمالك كرة سلة – الزمالك يحسم موقعة نصف النهائي ويتخطى الأهلي في دوري السوبر "لبحث نتائج الأهلي في الفترة الأخيرة".. الخطيب يجتمع مع لاسارتي واللاعبين الأهلي يكشف موعد عودة وليد سليمان للتدريبات الجماعية

ويؤدي الأهلي مرانه عصر اليوم؛ على ملعب مختار التتش في الجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري يوم الخميس المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 للدوري المصري.

اختر تشكيل الأهلي المثالي أمام المصري من هنا.

اقرأ أيضا

الباطن يسقط القادسية متمسكا بالبقاء في الدوري السعودي.. وعواد يخسر أمام رفاق عبد الشافي

كرة سلة – الزمالك يحسم موقعة نصف النهائي ويتخطى الأهلي في دوري السوبر

المقاصة لـ في الجول: طلعت يوسف مُصمم على الاستقالة

المقاولون يهزم الإنتاج بعد إثارة كبيرة.. ورزاق يهدر فوز الاتحاد أمام المقاصة في وداع طلعت يوسف

مدرب وست بروميتش: حجازي اعتذر لي عما فعله

بالفيديو – تريزيجيه يُسجل بصناعة كريم حافظ.. قاسم باشا يتعادل مع بورصا سبور

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

في الدوري الأهلي المصري رمضان صبحي

نرشح لكم

أخر الأخبار

زيدان: سأغيّر طريقة ريال مدريد في الموسم المقبل.. وهذه مشكلة تقنية الفيديو 15 دقيقة | أوروبا
جروس يتحدث باللغة العربية في المران: الدوري لـ الزمالك 16 دقيقة | الدوري المصري
اقتحام لـ مران الأهلي من جانب أحد أعضاء الجمعية العمومية وهتافات ضد اللاعبين 42 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – رغم تأكُد هبوطه.. كييفو يفاجئ لاتسيو ويبعده عن المراكز الأوروبية 56 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - هدف زوله يكفي.. بايرن ينتصر على بريمن ويواصل تصدره للدوري ساعة | أوروبا
استراحة الدوري المصري - بتروجت 0 النجوم 1.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شاهد هدف صلاح المدهش من 12 زاوية "ردود أفعال مجنونة" 2 بيراميدز يوضح تفاصيل اشتباكات ما بعد المباراة.. والأهلي يمتنع عن الرد 3 كاراجير: أُفضل خسارة خدمات صلاح عن ساديو ماني 4 محمد صلاح لـ في الجول: نادي مصر سيكون مثل بيراميدز.. والزمالك بطل الدوري هذا الموسم

قد ينال إعجابك