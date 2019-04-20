تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20-4-2019 والقنوات الناقلة.. قمم نارية

دوري إنجليزي وإسباني وإيطالي وفرنسي ومصري.. أهلا بكم في السبت الكروي.

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بتروجت يواجه النجوم في الخامسة والنصف مساءً في الجولة الـ 30 من الدوري المصري على أون سبورت والنيل للرياضة.

في الدوري الإنجليزي سنكون على موعد مع قمة نارية مبكرة تجمع بين مانشستر سيتي وتوتنام في الواحدة والنصف ظهرا على بي إن سبورتس 2.

وفي الرابعة عصرا، تنطلق 4 مرات في إنجلترا في إطار الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي.

وست هام ضد ليستر سيتي على بي إن سبورتس 1. ولفرهامبتون ضد برايتون على بي إن سبورتس 2. بورنموث ضد فولام على بي إن سبورتس 7. هدرسفيلد أمام واتفورد على بي إن سبورتس 12.

بعدها، يلعب نيوكاسل أمام ساوثامبتون في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 2.

في إسبانيا، يلعب برشلونة أمام ريال سويداد في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 3 في الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني.

قبل برشلونة، يلعب سيلتا فيجو أمام جيرونا في الواحدة ظهرا على بي إن سبورتس 3، ويليه مواجهة إيبار أمام أتليتكو مدريد في الرابعة والربع مساءً، ثم يلعب رايو فايكانو أمام ويسكا في السادسة والنصف مساءً.

وسنكون على موعد مع وابل من مباريات الجولة الـ 33 في الدوري الإيطالي.

يحل ميلان ضيفا على بارما في الثانية عشر والنصف ظهرا على بي إن سبورتس 4.

يوفنتوس قد يكون على موعد مع التتويج في السادسة مساءً عندما يواجه فيورنتينا ويكفيه التعادل لحصد اللقب على بي إن سبورتس 4.

ختام اليوم الإيطالي سيكون ناريا بسبب قمة إنتر وروما في الثامنة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 4.

في ألمانيا يلعب بايرن ميونيخ أمام فيردر بريمن في الثالثة والنصف عصرا على بي إن سبورتس 5 في أبرز مباريات السبت ضمن الجولة الـ 30 من الدوري الألماني.

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