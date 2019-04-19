خاص المقاصة لـ في الجول: طلعت يوسف مُصمم على الاستقالة

الجمعة، 19 أبريل 2019 - 21:02

كتب : بسام أبوبكر

الأهلي - المقاصة - طلعت يوسف

يتمسك طلعت يوسف بقرار استقالته من منصبه كمدير فني لفريق مصر للمقاصة، حسبما صرح وليد هويدي.

وقال وليد هويدي مدير الكرة في المقاصة: "طلعت يوسف مُصمم على قرار استقالته من تدريب المقاصة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "طلعت يوسف لم يعود مع بعثة المقاصة إلى القاهرة واستمر في الإسكندرية".

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وواصل "الفريق حصل على راحة لمدة 48 ساعة. ولدينا متسع من الوقت بخصوص المدرب".

وتقدم طلعت يوسف باستقالته من منصبه قبل لقاء الفريق أمام الاتحاد السكندري، دون إيضاح لأي أسباب.

المقاصة نشر بيانا رسميا ليُشير إلى " مجلس الادارة سيعقد اجتماعه عقب نهاية مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري المقامة حاليا، وسيعلن قراره في بيان رسمي حول استقالة طلعت يوسف وموقف الجهاز الفني في المرحلة المقبلة".

المقاصة في المركز السادس بـ 41 نقطة.

وقاد طلعت يوسف، المقاصة في 43 مباراة وانتصر 19 مرة وتعادل 10 وخسر 14.

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