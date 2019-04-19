المقاولون يهزم الإنتاج بعد إثارة كبيرة.. ورزاق يهدر فوز الاتحاد أمام المقاصة في وداع طلعت يوسف

انتصر المقاولون العرب على الإنتاج الحربي في مباراة شهدت إثارة كبيرة، فيما تعادل الاتحاد السكندري مع مصر للمقاصة بدون أهداف.

فاز المقاولون العرب على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري المصري. تقدم لويس إدوارد ومحمد مجلي للمقاولين، ثم قلص أحمد شديد قناوي للإنتاج.

المقاولون ضد الإنتاج

كانت أولى فرص اللقاء من نصيب المقاولون العرب في الدقيقة الـ19. تمريرة عرضية خطيرة من جانب لويس إدوارد نحو منطقة جزاء نادي الإنتاج الحربي، لكن الدفاع تصدى في اللحظة الأخيرة وأبعد الكرة إلى منتصف الملعب.

ورد الإنتاج جاء في الدقيقة الـ33. كرة وصلت إلى حمادة ناصر عند حدود منطقة جزاء نادي المقاولون العرب، سدد من خلالها كرة أرضية زاحفة نحو أسفل يمين حارس المرمى، لكنها مرت من جانب القائم وخرجت إلى خارج الملعب.

أهداف اللقاء

ومن هنا بدأت أهداف اللقاء في ربع ساعة فقط. البداية بهدف المقاولون العرب الأول في الدقيقة الـ37. لويس إدوارد يتوغل يمهارة ويسدد كرة قوية بيسراه تسكن شباك أحمد يحيى.

ثم أضاف محمد مجلي هدفا ثانيا للمقاولون العرب في الدقيقة الـ44. عرضية أخطأ الدفاع في إبعادها، وأكملها مجلي في المرمى مسجلا الثاني.

ولم ينته الشوط الأول حتى قلص الإنتاج الفارق. ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في الدقيقة الـ47 بعد تصويبة ارتطمت بيد إبراهيم صلاح، لينفذها أحمد شديد قناوي بنجاح في المرمى، وينتهي الشوط الأول بتقدم المقاولون بهدفين مقابل هدف.

الشوط الثاني

سلسلة من التبديلات في صفوف الفريقين في ظرف أربع دقائق. مختار مختار أشرك محمود كابونجا ومحمد مسعد في الدقيقتين 62 و64 بدلا من غنام محمد وعبد الرحمن فاروق.

ورد عماد النحاس بدخول محمد طلعت بدلا من سيف الدين الجزيري في الدقيقة الـ71.

وبينهم سدد أحمد علي كرة قوية في الدقيقة الـ69، لكنها في الشباك الخارجية للمرمى.

وكاد الإنتاج يتعادل في الدقيقة الـ74 بتصويبة من كريم لالا، لكنها علت المرمى بقليل.

وفي الدقيقة الـ77 شارك كريم مصطفى بدلا من لويس إدوارد في صفوف المقاولون العرب، ثم التبديل الثالث الدفاعي في الدقيقة الـ88 بدخول فادي نجاح بدلا من أحمد علي.

وأتت تبديلات عماد النحاس ثمارها بركلة جزاء تحصل عليها كريم مصطفى في الدقيقة الـ90. ونفذ محمد سمير ركلة الجزاء، لكن أحمد يحيى تألق وتصدى لركلة الجزاء بنجاح.

وكاد أحمد يحيى الحارس المتقدم يسجل هدفا تاريخيا يدرك فيه التعادل لفريقه في الدقيقة الـ95. ركنية تقدم لها وحولها برأسية تهادت في طريقها للشباك وفشل الدفاع في إبعادها، لكن طارق مجدي حكم اللقاء كان قد احتسب مخالفة على لاعب الإنتاج الذي اعترض طريق محمود أبو السعود، لينتهي اللقاء بفوز المقاولون العرب على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف.

فوز المقاولون العرب رفع رصيده للنقطة الـ43 في المركز الخامس من 30 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن المصري صاحب المركز الخامس برصيد 46 نقطة من 28 مباراة، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة الـ35 في المركز الثامن.

الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة

تعادل الاتحاد السكندري مع مصر للمقاصة بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

المباراة كانت الأخيرة لطلعت يوسف كمدرب لمصر للمقاصة بعدما تقدم باعتذار عن عدم استكمال الموسم مع الفريق قبل اللقاء، ونشر النادي الفيومي بيانا رسميا بذلك.

فرصة خطرة أولى للاتحاد في الدقيقة الـ14. عرضية من رزاق سيسيه إلى خالد قمر، والذي هيأ الكرة إلى أحمد توفيق الذي سدد كرة قوية، تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم وحولها إلى ركنية.

ورد مصر للمقاصة بمخالفة نفذها ميدو جابر في الدقيقة الـ20، لكن الهاني سليمان تصدى لها وحولها إلى ركنية.

وانفرد مصر للمقاصة في الدقيقة الـ31 عن طريق محمد توني، لكن الدفاع يعود سريعا ويتدخل أمامه ليحولها إلى ركنية.

وفي الدقيقة الـ45 فرصة خطيرة أخرى لمصر للمقاصة عن طريق ميدو جابر الذي سدد كرة في الطريق للمرمى، لكن الدفاع أبعدها برأسية إلى ركنية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

سدد نور السيد كرة قوية في الدقيقة الـ55، لكنها مرت بجانب القائم.

الفرصة الأخطر

وكانت الفرصة الأخطر في الدقيقة الـ59. فرصة هدف محقق للاتحاد السكندري، أهدرها رزاق سيسيه برعونة كبيرة. عرضية من الجهة اليمنى وصلته داخل الست ياردات دون رقابة، لكنها قابلها بالكعب بجانب المرمى.

ومرة أخرى وصل الاتحاد السكندري في الدقيقة الـ61. مخالفة نفذها السيد سالم، أحمد عادل عبد المنعم حولها إلى ركنية، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

تعادل الفريقان رفع رصيد مصر للمقاصة للنقطة الـ41 متراجعا للمركز السادس، فيما ارتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة الـ33 في المركز العاشر.

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