الباطن يسقط القادسية متمسكا بالبقاء في الدوري السعودي.. وعواد يخسر أمام رفاق عبد الشافي

تمسك الباطن بالبقاء في الدوري السعودي بفوزه يوم الجمعة على مضيفه القادسية بنتيجة 2-صفر في الجولة 28 وأكد الرائد استمراره في المسابقة بإسقاط أحد بنتيجة 4-1، بينما خسر الحارس المصري محمد عواد مع الوحدة مباراة مثيرة أمام مضيفه الأهلي بنتيجة 3-2.

ورفع الباطن رصيده إلى 25 نقطة مبتعدا بنقطتين عن القادسية بعد فوزه بهدفي البرازيليين كريسان دا كروز وجوناثان بينتس. ويحتل الباطن المركز 15 الذي يهبط صاحبه إلى دوري الدرجة الثانية في نهاية الموسم.

وتأكد بقاء الرائد في البطولة بفوزه العريض على أحد صاحب المركز الـ16 والأخير والذي هبط رسميا إلى دوري الدرجة الثانية.

وشارك المدافع المصري محمد عطوة في المباراة كاملة مع الرائد.

وفي لقاء غاب عنه محمد عبد الشافي العائد من الإصابة، فاز فريقه الأهلي على الوحدة ليرتقي الفريق المنتمي لجدة للمركز الرابع رافعا رصيده إلى 49 نقطة بينما توقف الأخير عند المركز السابع ورصيده 39 نقطة.

وحمى محمد عواد عرين الوحدة في المباراة التي شهدت أيضا مشاركة كابونجو كاسونجو، اللاعب المعار من الزمالك، مع الأول منذ الدقيقة 64.

الهدف الثاني لنادي ⁧#الوحدة⁩ سجله اللاعب سانجو كاسونجو في الدقيقة 73 الأهلي 3 : 2 الوحدة ⁧#الاهلي_الوحدة⁩ ⁧#دوري_بلس pic.twitter.com/NVR1eTtDqI — دوري بلس (@dawriplusksa) April 19, 2019

وسجل كاسونجو، المنتمي للكونغو الديموقراطية، الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 73. وأكمل الوحدة المباراة منقوصا بعد طرد البرازيلي أنسيلمو دي مورايس في الدقيقة 81.

وتتبقى جولتان في البطولة السعودية.